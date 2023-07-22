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Russell: "Sıralamalarda büyük çuvalladık!"

George Russell, kendisinin ve Mercedes'in Macaristan GP sıralama turlarında "büyük bir hata yaptığını" ve bunun sonucunda sıralamaları 18. sırada tamamladığını söyledi.

Adam Cooper
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George Russell, Mercedes F1 W14

Takım arkadaşı ve pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton'ın talihiyle dramatik bir tezat oluşturan Russell, trafik nedeniyle kötü bir şekilde engellendiğini düşünüyor.

Birinci seanstaki son turuna başlamaya çalışırken yakalanan Russell, sürücülerin birbirlerini geçmemeleri konusundaki centilmenlik anlaşmasına bazı rakipleri tarafından uyulmadığını belirtti.

Zorlu seansın ardından Motorsport.com'un sorusu üzerine Russell, "Tüm seans boyunca yanlış zamanda, yanlış noktalarda pistteydim, takım olarak çok fazla risk aldık."

"Araç çok hızlıydı, bir tur için yakıt almamıza gerek yoktu ve sonlara doğru bir sürü trafiğin içinde gittik. Ben centilmenlik anlaşmasına saygı göstermeye çalışıyordum ve özellikle de son virajda beni sollayan Pierre dahil birkaç araç tarafından geçildim."

"Daha başlamadan 0.3 sn geride kaldım ve tur bitmişti. Bu yüzden hiçbir sürücüyü suçlamayacağım, hepimiz kendimiz için mücadele ediyoruz. Takım olarak çok daha iyi bir iş çıkarmamız gerekirdi." şeklinde cevap verdi.

Kendisine centilmenlik anlaşmasının artık geçerli olmadığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Rusell, "Dürüst olmak gerekirse, bunun hiçbir zaman geçerli olduğunu düşünmüyorum ve dürüst olmak gerekirse, onların yerinde olsaydım muhtemelen ben de aynısını yapardım."

"Kendiniz için savaşmalısınız. Ancak pist yeterince büyük, 4,5 km uzunluğunda ve 10 araçla bir kilometrelik bir alanı kullanıyoruz, bu yüzden aynaya bakmamız ve bugün büyük çuvalladığımızı kabul etmemiz gerekiyor." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, Q1'de sert lastikle sıralama yapmak zorunda olmanın getirdiği yeni zorluk konusunda endişeli olmadığını söyledi.

Russell, "Tüm pistler arasında muhtemelen en kolay olanı burasıydı. Bu yılın sert lastiği geçen yılın orta lastiği."

"Dışarısı o kadar sıcak ki, sert lastik iyi çalışıyor. Örneğin Imola'da farklı bir hikaye olabilirdi ve bir sonraki yarışın [Monza] nerede olduğunu bilmiyorum ama yine farklı bir hikaye olacak." dedi.

Russell diğer sürücülerin duygularını yinelerken, alternatif lastik tahsis sistemi altında daha az pist üstü çalışması olduğunu kabul etti.

"Sıralama turları için iyi olduğunu düşünüyorum ama birinci ve ikinci antrenman seanslarında sürüş azalıyor. Bu durum taraftarlar için daha kötü. bu yüzden daha iyi bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü taraftarlar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gelip izlemek için çok para ödüyorlar."

"Eskiden yaptığımıza kıyasla turların yalnızca %60'ını yapıyorsak, paralarının karşılığını daha az alıyorlar demek oluyor, bu yüzden daha iyi bir çözüm bulmamız gerekiyor."

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