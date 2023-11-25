Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"
Mercedes pilotu George Russell, Abu Dhabi GP sıralamalarında, antrenmanların ardından atmaları gereken adımları atamadıkları için geride kaldıklarını söyledi.
Red Bull'un geride göründüğü Abu Dhabi'de birinci ve üçüncü antrenman seanslarında Mercedes ve Russell en hızlı zamanları kaydetmişti.
Ancak sıralamalarda durum tersine döndü ve Red Bull ön sıraya dönerken, McLaren güçlendi. Mercedes ise antrenmandaki liderliklerine göre geride kaldı.
Sıralamaların ikinci bölümünde attığı son turla takım arkadaşının elenmesine neden olan Russell, son bölümde attığı en hızlı tur ile 4. sırayı almayı başardı.
Sıralamaların ardından Sky Sports F1'e konuşan Russell, "Şu anda karışık duygular içindeyim, hafta sonu öncesinde kesinlikle sıralamalarda dördüncü sırayı almak isterdim. Bu sabahki performanstan sonra, her turda en hızlıydık, antrenmandan sıralamaya sadece 0.6 sn gelişebildik."
"Havanın çok daha soğuk olduğunu düşünürsek, araçta çok daha az yakıtımız vardı, yapmamız gereken sıçramayı yapamadık, bu biraz hayal kırıklığı yarattı." dedi.
Abu Dhabi'deki yarış temposu ve olası Ferrari-McLaren savaşı için Russell, "Elbette Ferrari ile takımlar şampiyonası için mücadele etmek zorundayız ama bunu diğer yarışlar gibi ele alacağım, podyum için mücadele etmek istiyorum, sezonu yüksek bir yerde bitirmek istiyorum."
" Açıkçası Carlos'un 16. sırada olması onları zor durumda bırakıyor ama dediğim gibi normal bir yarışmış gibi davranacağız ve bence McLaren ve Charles'a karşı iyi bir hızımız olacak, bakalım nerede tamamlayacağız?" dedi.
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