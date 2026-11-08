Formula 1 Sao Paulo GP

Russell, sıralama turlarındaki öfkesinin nedenini açıkladı: "İletişim sorunu yaşadık"

George Russell, Sao Paulo Grand Prix'si sıralama turları sırasında Mercedes'e sert tepki göstermesine neden olan iletişim hatasını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 08:20

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell, Interlagos'ta yoğun yağmur nedeniyle uzun süre kesintiye uğrayan sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı. Pole pozisyonunun sahibi ise McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Russell, son hızlı turuna hazırlanırken önünde bulunan Alex Albon'a takıldı ve telsizden yavaşlaması yönünde talimat aldı. Bu kararın ardından Russell, takımına sert tepki gösterdi.

Sıralama turlarının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Russell, yaşananları bir iletişim hatası olarak değerlendirdi.

"Bence bu yalnızca bir iletişim hatasıydı. Takımla konuşmam gerekiyor çünkü yağmur başlamadan önce bir tur daha atabileceğimize inanıyorduk."

"Çok güçlü bir tur atıyordum ki önüme Albon çıktığı için benden turu bırakmam istendi. Ardından yağmur başladı. Dolayısıyla bu gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Bunun nasıl gerçekleştiğini ve neden yanlış değerlendirme yaptığımızı anlamamız gerekiyor."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Tüm seans boyunca kendimi çok güçlü hissettim. Islak zeminde kendime daha fazla güveniyordum, bu yüzden pole pozisyonunu kazanabileceğimizi düşünüyordum."

Mercedes'in talimatına karşı çıkmayı düşünüp düşünmediği sorulan Russell, hava tahminlerine takımın eriştiğini ve bu noktada karşılıklı güvenin önemli olduğunu vurguladı.

"Hava tahmini onların önündeydi, benim değil. İşte tam da bu noktada birbirinize güvenmeniz gerekiyor."

"Açıkçası yanlış bir karardı. Hatta karar verildiği anda bunun yanlış olduğunu bildiğimizi düşünüyorum çünkü yağmurun zaten daha şiddetli yağdığını hissedebiliyorduk."

"Böyle durumlarda en çok hayal kırıklığına uğrayan genelde pilot oluyor. Ancak bugün hep birlikte yanlış bir değerlendirme yaptığımızı ve takımımda şu anda benim kadar kötü hisseden başka insanlar da olduğunu unutmamalıyız."

"Moralimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Oldukça güçlü bir performans sergiledik ve sanırım olumlu taraflara odaklanmalıyız. Pole pozisyonu için puan verilmiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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