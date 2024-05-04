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Formula 1 Miami GP

Russell: "Sıralama turlarındaki hızımıza çözüm bulmamız gerekiyor"

George Russell, Mercedes'in sprint sıralama turlarında üçüncü bölüme kalamadığı cuma gününün ardından tek tur tempolarından memnun değil.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Antrenmanlarda iyi görünen Mercedes, sprint sıralama turlarında iki araçla birden ikinci bölümde elendi. 

Günün ardından konuşan Russell şöyle dedi: "Antrenmanlarda yumuşak hamuru taktığımız zaman gerçekten iyi hissediyorduk. Hızımız çok iyi görünüyordu ancak sprint sıralama turlarında orta hamuru kullandığımız zaman maalesef istediğimiz noktaya gelemedik."

"Kendimizi sıralama turlarının yanlış bölümünde bulduk."

"Sonuçlar çok yakındı, her şey ondalıklarla ilgiliydi. Fakat elenme bölgesine bu kadar yakın olmamalıydık."

"Gece boyunca yarın nasıl daha iyisini yapabileceğimizi düşüneceğiz."

"Sprintte yükseleceğimizden şüphem yok ama sıralama turlarındaki sorunlarımıza bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu kadar geriden başladığınızda rakiplerinizle mücadele etmek zor oluyor."

"Ayrıca neredeyse herkes bu yarışa yeni parçalar getirdi. McLaren ciddi şekilde yenilendi, Aston Martin de son yarışa güncelleme getirmişti."

"Herkes gelişmek için çabalıyor, biz de yapıyoruz fakat bugün maalesef başarılı bir gün geçiremedik."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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