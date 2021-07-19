Russell: “Sıralama turlarında, aracın gerçek hızından daha fazlasını gösteriyoruz”

Silverstone’daki yarışta Russell, sıralama turlarında etkileyici bir performans göstererek üçüncü bölüme kaldı ve seanstaki en hızlı sekizinci isim oldu. Ancak cumartesi günkü sprint yarışında ilk turda, Ferrari pilotu Carlos Sainz ile temas yaşadı ve dokuzuncu sıraya düştü. Fakat, Russell yaşadığı temas nedeniyle 3 sıra grid cezası aldı ve ana yarışa 12. sıradan start aldı.

Pazar günkü yarışta ise Britanyalı pilot, başladığı pozisyonda yani 12. sırada finiş gördü.

Puan kazanabilmek için ne yapması gerektiği sorulduğunda Russell, “Bilmiyorum.” cevabını verdi.

Fakat, neden bunun sürekli yaşanmaya başladığı hakkında da bir fikri olduğunu da söyledi.

Russell, “Pazar günü her zaman geriye doğru gitmek hayal kırıklığına uğratıyor ama [sıralamalarda] hep aracın gerçek hızından daha iyini gösterdik. Bunu yapmaya nasıl devam ettik, hiçbir fikrim yok.”

“Aston Martin, Alfa Romeo, AlphaTauri gibi araçlarla yarışmak her şeyi çok, çok zor bir hale getiriyor.”

“Fakat son dört yarışta hep ilk 12’de finiş gördük ve bu yarışların üçünde puan kazanmak için savaştık ve bu dört yarış öncesinde bunu söyleseydiniz inanmazdık.”

“Hangi sebepten ötürü olursa olsun ileri doğru bir adım attık.”

“Fakat kağıt üzerinde, hâlâ 9. en hızlı takımız ve örneğin, sıralamalarda 8. olduğunuzda arkasında sizden daha hızlı 8 araç yer alıyor ve bu, işinizi çok zor bir hale getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Williams bu sezon puan kazanamayan iki takımdan biri ama Grove merkezli takım, Russell’ın kazandığı on birincilikler sayesinde takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada bulunuyor.

Ayrıca, şu andan itibaren Russell’ın Williams’ta sadece 13 yarışı kalmış olabilir çünkü genç pilotun Valtteri Bottas yerine Mercedes’e geçeceği öngörülüyor.

George Russell, Williams FW43B 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images