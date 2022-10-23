Russell, sıralama turları öncesi özgüven kaybettiğini itiraf ediyor

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Sıralama turlarında bir kez daha Lewis Hamilton'ın arkasında kalarak altıncı sırayı elde eden Russell, Charles Leclerc ve Sergio Perez'in grid cezaları sayesinde yarışa dördüncü başlayacak.

Yeni bir ön kanat getirmelerine rağmen istediklerini bulamayan Mercedes için de uzun yıllar domine ettikleri bu pistteki performansları pek umut verici değildi, iki pilotları da pole pozisyonu zamanından 0.6 saniye daha yavaş kaldı.

Her şeye rağmen umudunu kaybetmeyen Russell, dördüncü sıradan başlayacağı için mutlu.

Motorsport.com'un dördüncü olmanın onu tatmin edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Russell, "Sanırım eder, özellikle de hafta sonuna yavaş başladıktan sonra kişisel olarak kesinlikle tatmin eder."

"İlk seansın başlangıcı her şey iyiydi, ancak sonrasında birkaç sıkıntılı an yaşadım ve az kalsın kaza yapacaktım. Bu durum üç antrenman seansı boyunca devam etti ve kendime güvenim epey azaldı."

"Neyse ki sıralama turlarında ilk bölümden itibaren her şey normale döndü, ancak pole pozisyonundan 0.6 saniye yavaş kalmak kutlanacak bir şey değil."

"Yine de tüm sezonun ortalamasını alıp turların bu pistte turların ne kadar uzun olduğuna da baktığımızda, sezonun en iyi seanslarından birini geride bıraktığımızı görüyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Yıl boyunca birçok kez güveninin sarsıldığını itiraf eden Russell, "Dürüst olmak gerekirse bu yıl birçok kez özgüvenimi kaybettiğim zamanlar oldu, araçların çok sert olmasının ve dalgalanma sorununun da bu durumda payı var. Araç en iyi zamanlarında dahi diva gibi."

"Her zaman temiz bir hafta sonu geçirmek istiyorsunuz, asla kaza yapmak istemiyorsunuz. Ancak büyük bir an yaşarsanız özgüven kaybedersiniz ve kendinize gelmeniz zaman alır."

"Sıralama turlarında ise kaskı taktığınız andan itibaren her zaman biraz daha farklı bir zihniyete sahip oluyorsunuz. Neyse ki araba sıralamalarda normal haline geri döndü."

Son bölümde bir ara mor sektör zamanları elde eden ve ilk turların ardından hiç olmazsa ilk çizgiye oynayacakmış gibi görünen Hamilton ise farkın çok fazla olduğunu vurguluyor.

Hamilton, "Gerçek şu ki, aramızda onda altıdan fazla fark var," dedi. "Herkesin bu hafta sonu bir yükseltme yapmak için çok çalıştığını ve farkın aynı olduğunu düşünürsek, bu hepimiz için zor bir durum.

"Tüm hafta sonu boyunca kendimi gerçekten iyi hissediyordum; ilk seansta, lastik testinde ve Cumartesi sabahı araç harikaydı.

"Ancak sıralama turları başlar başlamaz aşırı derecede bir önden kaymayla karşılaştım, dolayısıyla seans boyunca araçla boğuşmak durumundaydım, birçok kez arka tarafı son anda kurtardım."

"Mekanik olarak arka tarafta ufak değişiklikler yaptık, ancak bu değişiklikler belki de sıcaklıkların düşmesi nedeniyle büyük bir farkla geride kalmamıza sebep oldu." dedi.