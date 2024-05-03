Russell: "Sıralama sorunlarımızın üstesinden gelmeliyiz"
George Russell, Mercedes'in artık sıralama turlarında yaşadığı sorunları çözmesi gerektiğine inanıyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sıralama turları, Mercedes'in zayıf olduğu bir seans olmaya devam ediyor.
Takım çoğu zaman her iki pilotuyla da Q3'e kalmaya zorlanıyor ve pilotlar, tempolarının daha iyi olduğu yarışlarda bulundukları yerden yükselmeye çalışıyorlar.
Miami Grand Prix'si sıralama turlarında 11. olan Russell, için sprintte yine birkaç geçiş yapacaklarına inansa da takımın artık bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünüyor.
Mercedes pilotu, "Antrenmanda kullandığımız yumuşak lastik gerçekten iyi bir performans sağladı, hızımız iyiydi."
"Sanırım orta lastikte doğru noktayı bulamadık. Herkes birbirine çok yakındı ve gridin sonuna yakın bir şekilde konumlanmak iyi değil."
"Gece boyunca çalışmamız ve ana sıralama için bazı iyileştirmeler yapmamız gerekiyor."
"Sprintte ilerleyeceğimizden hiç şüphem yok ama sıralamalardaki sorunlarımızın üstesinden gelmeye çalışmalıyız. Geriden başladığınızda öndeki araçlarla mücadele etmek her zaman zordur."
"Herkes bu yarışa güncellemeler getirdi. McLaren büyük bir güncelleme getirdi, Aston Martin de geçen hafta bir şeyler yaptı."
"Biz de herkesle aynı durumdayız ama bugün bir avantaj elde edemedik." dedi.
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