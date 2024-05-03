Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Russell: "Sıralama sorunlarımızın üstesinden gelmeliyiz"

George Russell, Mercedes'in artık sıralama turlarında yaşadığı sorunları çözmesi gerektiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sıralama turları, Mercedes'in zayıf olduğu bir seans olmaya devam ediyor. 

Takım çoğu zaman her iki pilotuyla da Q3'e kalmaya zorlanıyor ve pilotlar, tempolarının daha iyi olduğu yarışlarda bulundukları yerden yükselmeye çalışıyorlar.

Miami Grand Prix'si sıralama turlarında 11. olan Russell, için sprintte yine birkaç geçiş yapacaklarına inansa da takımın artık bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünüyor.

Mercedes pilotu, "Antrenmanda kullandığımız yumuşak lastik gerçekten iyi bir performans sağladı, hızımız iyiydi."

"Sanırım orta lastikte doğru noktayı bulamadık. Herkes birbirine çok yakındı ve gridin sonuna yakın bir şekilde konumlanmak iyi değil."

"Gece boyunca çalışmamız ve ana sıralama için bazı iyileştirmeler yapmamız gerekiyor."

"Sprintte ilerleyeceğimizden hiç şüphem yok ama sıralamalardaki sorunlarımızın üstesinden gelmeye çalışmalıyız. Geriden başladığınızda öndeki araçlarla mücadele etmek her zaman zordur."

"Herkes bu yarışa güncellemeler getirdi. McLaren büyük bir güncelleme getirdi, Aston Martin de geçen hafta bir şeyler yaptı."

"Biz de herkesle aynı durumdayız ama bugün bir avantaj elde edemedik." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen şaşkın: "Nasıl olduysa pole pozisyonunu kazandık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

Formula 1
Miami GP
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"
Norris: "İlk turdaki temasın suçlusu Hamilton"

Norris: "İlk turdaki temasın suçlusu Hamilton"

Formula 1
Miami GP
Norris: "İlk turdaki temasın suçlusu Hamilton"
Wolff: "Sıralama turları için yön değiştirmemiz gerek"

Wolff: "Sıralama turları için yön değiştirmemiz gerek"

Formula 1
Miami GP
Wolff: "Sıralama turları için yön değiştirmemiz gerek"
George Russell
Daha fazlası
George Russell
Alonso sprint hafta sonlarındaki oynanan oyundan rahatsız

Alonso sprint hafta sonlarındaki oynanan oyundan rahatsız

Formula 1
Çin GP
Alonso sprint hafta sonlarındaki oynanan oyundan rahatsız
Mercedes, Miami'ye güncelleme getirmeyi planlıyor!

Mercedes, Miami'ye güncelleme getirmeyi planlıyor!

Formula 1
Çin GP
Mercedes, Miami'ye güncelleme getirmeyi planlıyor!
Russell: "Şu anda ince marjlarla dolu bir savaşın içindeyiz"

Russell: "Şu anda ince marjlarla dolu bir savaşın içindeyiz"

Formula 1
Russell: "Şu anda ince marjlarla dolu bir savaşın içindeyiz"
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Antonelli - Williams iddialarını yalanladı: "Böyle bir şey olmayacak"

Mercedes, Antonelli - Williams iddialarını yalanladı: "Böyle bir şey olmayacak"

Formula 1
Miami GP
Mercedes, Antonelli - Williams iddialarını yalanladı: "Böyle bir şey olmayacak"
Mercedes, Miami'ye getirdiği taban güncellemesinden umutlu

Mercedes, Miami'ye getirdiği taban güncellemesinden umutlu

Formula 1
Miami GP
Mercedes, Miami'ye getirdiği taban güncellemesinden umutlu
150 milyon Avro iddiaları için Verstappen: "Mesele para değil, en iyi arabaya sahip olmak"

150 milyon Avro iddiaları için Verstappen: "Mesele para değil, en iyi arabaya sahip olmak"

Formula 1
Miami GP
150 milyon Avro iddiaları için Verstappen: "Mesele para değil, en iyi arabaya sahip olmak"

Son Haberler

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

F1 Formula 1
Miami GP
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

F1 Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

F1 Formula 1
Miami GP
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

F1 Formula 1
Miami GP
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye