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Formula 1 / Son dakika

Russell: “Sıralama modunu kaybetmek üzücü olur”

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Russell: “Sıralama modunu kaybetmek üzücü olur”
Ekleyen:
, Editör
13 Ağu 2020 18:43

Williams sürücüsü George Russell, İspanya Grand Prix’sinden sonra kaldırılacak olan sıralama turu modunu kaybetmenin üzücü olacağını söyledi.

FIA, Formula 1 takımlarını Belçika GP'den itibaren sıralama turlarında yapılacak değişiklik konusunda bilgilendirdi. Buna göre sıralamalarda ekstra güç sağlayan motor modlarına izin verilmeyecek.

Bu değişiklik daha çok, sıralamalarda diğerlerinden daha fazla güç elde eden Mercedes motorlu takımları etkileyecek gibi. Bu takımlardan biri de Williams.

Mercedes motorunun gücü düşünüldüğünde bu kural değişikliği hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Williams sürücüsü Russell, “Bu modu kaybettiğimizi görmek üzücü olur. Sanırım her motor üreticisinin sıralama turu modu var.”

Mercedes motorunun gücü düşünüldüğünde bu kural değişikliği hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Russell, “Bu modu kaybettiğimizi görmek üzücü olur. Sanırım her motor üreticisinin sıralama turu modu var.”

“Sıralamalarda, hafta sonu boyunca kullandığınız en düşük yakıt miktarına ve en hızlı motor moduna sahip oluyorsunuz. Ve ayrıca başlayacağınız tur öncesinde odaklı ve hazır oluyorsunuz. Yani her şey biraz fazla hissettiriyor ve araçtan biraz daha fazlasını çıkartmanızı sağlıyor ve hafta sonunun heyecanlı bir parçası oluyor. Bunun kaldırılmasını görmek üzücü olur.”

 

“Bu, gerçek hayatta da böyle. Eğer 100 metrelik bir yarış varsa, bunun tamamında sprint atabilirsiniz. Ancak bir maraton koşuyorsanız, biraz daha sakin olmalısınız. Bu, motorlarda da böyle. Tek turda her şeyi veriyorsunuz ve yarış için kısıyorsunuz. Yani bunun gitmesini görmek beni hayal kırıklığına uğratır.” ifadelerini kullandı.

Russell’ın takım arkadaşı Nicholas Latifi de İngiliz sürücünün düşüncelerine katılıyor.

Latifi, “George’un söylediklerine tamamen katılıyorum. Durumu çok iyi özetledi.”

“Sıralama modunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Motorun biraz daha güçlü olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bataryayı da tamamen kullanıyorsunuz, yani turun sonunda hiçbir şeyiniz kalmıyor.”

“George’un da dediği gibi, turda kendinizi odaklıyorsunuz ve sahip olduğunuz bu sıralama modunu hissediyorsunuz. Yani bunu kaybetmek üzücü olur.” şeklinde konuştu.

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Editör Cem Özel

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