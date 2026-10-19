Formula 1 Amerika GP

Russell, son Singapur GP zaferindeki kişisel zorluklara değindi: "Zihnim çok doluydu"

George Russell, 2025 yılında galibiyet elde ettiği Singapur Grand Prix'si hafta sonunda pist dışında zorlu süreçlerle mücadele ettiğini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 15:15

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Formula 1’de 2025 Singapur Grand Prix'sinde görkemli bir zafere imza atan George Russell, o hafta sonu perde arkasında bilinmeyen pek çok olayın yaşandığını dile getirdi. Özellikle 2023 yarışının son turunda kaza yaparak podyumu kaçırdığı Singapur’da 2025 yılında zafere ulaşan İngiliz pilot, bu başarının kendisi için anlamının çok daha derin olduğunu ifade etti.

Avusturya yayıncısı ORF Sport’a verdiği röportajda, 2025 Singapur zaferinin ardından partneri Carmen Mundt ile kutlama yaptığı fotoğrafları inceleyen Russell, o dönem pist dışında yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Kutlama fotoğraflarına bakarken o günlerin arka planını değerlendiren Russell, detay vermekten kaçınsa da yaşadığı zihinsel süreci şu sözlerle aktardı: "Çok özel bir hafta sonuydu çünkü perde arkasında pek çok insanın bilmediği pek çok şey yaşanıyordu.”

“Psikolojik olarak zihnim son derece doluydu.”

“Böyle bir ruh halindeyken piste çıkmak, pole pozisyonunu almak ve yarışı kazanmak gerçekten çok özel bir andı.”

“Carmen'in de orada olması benim için ayrı bir anlam taşıyordu. Bu fotoğrafın ve o anın benim için bu kadar önemli olmasının sebebi, pist dışında boğuştuğum tüm o anlarda onun yanımda olmasıydı.”

“Dışarıdan insanların görmediği kısım tam olarak bunlar oluyor."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

2025'teki o özel zafere kıyasla Russell, 2026 sezonunda ciddi şanssızlıklarla mücadele ediyor. Bu yılki Singapur hafta sonunda lider götürdüğü xprint yarışında kaza yapan ve ana yarışı dokuzuncu sırada tamamlayan İngiliz pilot, şampiyona liderliği yarışında da takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin 102 puan gerisine düşmüş durumda.

Sezona en büyük favori olarak başlayan ancak Sepang'daki motor arızası başta olmak üzere pek çok teknik sorunla puanlar kaybeden Russell, takım arkadaşının gösterdiği üstün performansı da takdir ediyor.

Bu sezon sekiz galibiyet alan Antonelli karşısında üç galibiyette kalan Russell, temmuz ayında şunu söylemişti: " En iyi dönemlerinizde bile adil bir mücadelede Kimi'ye karşı yarışmak son derece zor."

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- Motorsport.com Ekibi

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