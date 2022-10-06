Russell: "Singapur'da bu kadar iyi bir hafta sonunu değerlendiremedik"

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Singapur'a galibiyet umuduyla gelen Mercedes, her iki pilotun da dağınık bir hafta sonu geçirmesi sonucu Lewis Hamilton ile 9, Russell ile 14. olarak mücadeleyi yalnızca iki puanla noktaladı.

Russell'ın daha dağınık görünen taraf olduğunu söyleyebiliriz, nitekim sıralama turlarına ikinci bölümde havlu atan İngiliz pilot motor değiştirerek mücadeleye pit yolundan başlamış, yarışta ise önce Valtteri Bottas'ı geçmeye çalışırken hata yaparak geri düşmüş, sonrasında ise Mick Schumacher ile temas yaşayarak lastik patlatmış ve puan alma şansını tamamen tepmişti.

Her şeye rağmen en hızlı turu elde etmeyi başaran Russell'ın yarışına dair en önemli nokta ise hiç şüphesiz ki kuru zemin lastiğe epey erken geçmesiydi -ancak bu kumar lastiklerin ısınmaması nedeniyle ideal pit aralığı yaklaşana kadar tutmadı ve İngiliz pilot bir avantaj elde edemedi.

Perşembe günkü basın toplantısında Singapur'daki mücadeleyi yorumlayan Russell, "Bu koşullarda arkadan başlamak hiçbir zaman yardımcı olmuyor."

"Yarış içinde bazı cesur kararlar aldık. Açıkçası geriye dönüp baktığımızda her şey kolay görünüyor, belki de biraz fazla risk almışızdır. Ancak yarışın kolay geçmeyeceğini biliyorduk, böyle bir pistte kötü bir sıralama seansı geçirirseniz işler tersine döner." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton sıralama turlarında pole pozisyonuna çok yakındı, bu da W13'ün düşük hızlı pistlerde sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gösterdi.

Russell, son dönemdeki performansları göz önüne alındığında, aracın yüksek yere basma gücü isteyen pistlerdeki performanslarının sürpriz olmadığını bir kez daha belirtti.

Russell, "Performansımız beklediğimizle aynı doğrultuda sayılır. Bence bu yarışlar sayesinde aracımızın hangi çerçevelerde verimli çalıştığı konusunda net veriler elde ediyoruz, bu sayede araç gelişimi konusunda hangi yönde gideceğimizi de öğrenmiş oluyoruz."

"Dolayısıyla bu kadar iyi olduğumuz bir hafta sonunu değerlendirmeyi başaramamamızın utanç verici olduğunu düşünüyorum. Sanırım hepimiz bunu hissettik, ancak yine de birçok olumlu nokta mevcut."

"Suzuka'da geçen haftaki gibi rekabetçi olmamızı çok isterdim ama sanırım biraz zorlanacağız."

"Ferrari'nin bu yıl orta-yüksek hızlı virajlarda çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Red Bull düzlüklerde gerçekten çok iyi, ki burada sadece bir DRS bölgesi olduğu için muhtemelen onlar da galibiyet mücadelesi verecekler."

"Yani çok kolay bir hafta sonu olmayacak. Ancak Pazar günleri her zaman oldukça iyi bir tempo sergilediğimizi düşünüyorum, dolayısıyla mücadelenin içinde olmamamız için hiçbir neden yok." dedi.