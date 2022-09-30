Russell: "Singapur GP, yaptığımız çalışmaları doğrulayacak"

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Singapur pisti her zaman aşırı zorlu ve tümsekli bir yer olarak öne çıktı. Pistte yapılan yeniden asfaltlama çalışmasına rağmen takımlar, yine sıkıntılı olmasını bekliyor.

Mercedes aracı, tümsekli pistlerde aşırı dalgalanıyor ya da zıplıyordu. Russell, Mercedes'in aracını daha iyi anladığını, bu yüzden Singapur GP'nin o açıdan önemli bir test olacağını söyledi.

Russell, "Bizim avantajımıza olan şey, burada yüksek yere basma gücü gereksinimi olması. Aracımız yüksek yere basma gücü olan yerlerde daha iyi çalışıyor gibi görünüyor ve buna ek olarak rakiplerimiz, Red Bull normalde düzlük hızı konusunda çok verimli. Ancak burada onun çok fazla etkisi yok. Bu açıdan onların avantajı daha az olacak."

"Ancak dezavantajlı olduğumuz şey, bu pistin tümsekli yapısı olacak. Bu sene Monako, Azerbaycan ve Montreal gibi cadde pistlerinde açık bir şekilde zorlandık. Ancak o alanda çok fazla ilerleme kaydettik."

"Burası o konuda attığımız adımları performansa çevirip çeviremediğimizi doğrulama yeri olacak."

"Bu, performans açısından Zandvoort/Budapeşte seviyesinde olacağımız manasına gelmiyor ancak Monza ve Spa'ya kıyasla daha rekabetçi olacağımızdan oldukça eminim." dedi.

Russell, Mercedes'in ayrıca sıralamalarda Pirelli lastiklerinden nasıl daha iyi performans çıkaracağını öğrendiğini söyledi.

Russell, "Kesinlikle en çok zorlandığımız konu buydu. Cumartesi günleri performans konusundaki dalgalanma çok büyüktü. Muhtemelen yarış aracımızda kontrol etmekte zorlandığımız tek şey bu."

"Orta sıra takımlarına kıyasla neden Cumartesi günü bizden daha rekabetçi göründüklerini ve Pazar günü daha az rekabetçi göründüklerini muhtemelen anlıyoruz ancak Ferrari ve Red Bull ile karşılaştırıldığında, bazen nasıl böyle harika bir iş çıkardıklarını, bizim ise neden bu kadar zorlandığımızı hâlâ anlamakta zorlanıyoruz."

"Ancak her bir yarış, öğrenmeye devam etme açısından bir fırsat. Ve sonuç olarak, pilotlar olarak daha emin olduğumuz araca sahip olursak, bu bize birkaç salise daha sağlayabiliyor ve bu fark bize orta grubun önünde, ön grupla mücadele etme fırsatı veriyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton, Singapur GP'nin geleneksel olarak Mercedes için pek kolay geçmediğini vurguladı.

Hamilton, "Burasının çok fazla zorlandığımız bir pist olduğunu söylemem gerek. Bunun aero ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu, muhtemelen daha çok sürüş kalitesiyle alakalıydı. Bu konuda muhtemelen diğerleri kadar iyi değildik."

"Bu doğru felsefe mi yoksa doğru teori mi bu hafta sonu göreceğiz. Pistin bazı bölümlerini yeniden asfaltladılar, bu yüzden eskiden olduğu kadar zıplamaya neden olmamasını umuyorum." dedi.

Yarıştaki beklentileri açısından Hamilton, "Aracın burada daha iyi çalışmasını umuyoruz. Ancak dediğim gibi, ne kadar tümsekli olduğuna bağlı olacak. Tümsekler aracımızı genel olarak daha kötü hale getiriyor."

"Tümsekli olacağını biliyoruz ancak belki aracımız bu sefer iyi olur. Belki de olmaz. Bu açıdan pek bir beklentim yok. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım, mümkün olan en iyi hafta sonunu geçirmeye çalışacağız." dedi.