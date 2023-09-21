Russell, Singapur F1 kazasına rağmen "zar atmaya" devam edecek

Russell, bu yıl zihniyetini "uzun oyun" oynamak ve puan toplamaktan ziyade büyük sonuçlar için her şeyi yapmaya değiştirdikten sonra böyle bir yaklaşım benimsediğini söylüyor.

Singapur'da Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, yarış lideri Carlos Sainz'e saldırmak için güvenlik aracı altında yeni lastikler için pite girdiler.

Son turda kaza yaparak yarış dışı kalmadan önce Russell, hâlâ ikinci sıradaki Lando Norris'in arkasındaydı ve kazayla birlikte pozisyonu Hamilton'a bıraktı.

Russell, "Böyle zor bir durumla ilk kez karşılaşmıyorum. Sanırım herkes kariyeri boyunca inişler ve çıkışlar yaşar ve geçmişte geri dönmek için bazı zor durumlara sahip olduğum için çok müteşekkirim çünkü onların, bu durumlarla daha iyi başa çıkmama yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"Muhtemelen 24 ila 36 saat içinde bunu atlatmak mümkün oluyor ve böyle anlardan her zaman olumlu sonuçlar çıkarmanız gerekiyor." dedi.

Russell yaptığı tüm hataların çok çalışmaktan kaynaklandığını söyledi.

Russell, "Bence hepsinin kesinlikle bir nedeni var. Ve bu sadece sınırı zorlamak ve potansiyel olarak her iki durumda da sınırı aşmak, mümkün olandan daha fazlasını elde etmeye çalışmak."

"Go-kart, F4, GP3 ve F2'de şampiyonluk kazandığım yıllara baktığımda, daha çok sonuç almaya devam eden bir sürücü olduğumu düşünüyorum."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bir pozisyondan ödün vermeniz gerekiyorsa, bu uzun bir oyundur, sadece bu sonuçları almaya devam edersiniz. Geçen yıl da benim zihniyetim buydu, sadece sonuç almaya devam etmek. Ve karşılığını da aldım."

"Oysa bu yıl kesinlikle zarları biraz daha fazla atıyoruz ve gerçekten büyük sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz."

"[Singapur'da] gördünüz, Zandvoort'ta açıkçası yanlış yaptık ama bu da kendimi kesinlikle daha fazla zorlamamın bir başka nedeniydi. Dünyanın en iyi sürücüleriyle karşı karşıya geliyorsunuz ve kendinizi test ediyorsunuz." dedi.

Russell, Mercedes'in kendisine çok destek olduğunu, pist mühendislik direktörü Andrew Shovlin'in kendisine Singapur'daki cesur sürüşünün takım için bir destek olduğunu söylediğini açıkça belirtti.

"Shov Pazar akşamı beni aradı ve 'Kazanmak için savaşacak pozisyonda olmamızın tek nedeni tüm hafta sonu boyunca gösterdiğin inanılmaz sürüş, sıralama performansın ve yarışta gösterdiğin tempoydu. Bize tekrar zafer için savaşmanın nasıl bir şey olduğunu hissettirdin, bu yüzden hafta sonundan bunu çıkarın, sonunu değil.' dedi."

"Olumlu yönlerini alıyorum, genel performanstan gerçekten memnunum. İki santimetrelik bir hatanın tüm hafta sonumu gölgelemesine izin vermeyeceğim ve temponun dışında kalıp şanslı bir sonuç elde etmektense böyle bir hafta sonu geçirmeyi tercih ederim."