Russell: “Simülatörde yapılan çalışmalar, 2022’de F1’in çok farklı olacağını gösteriyor”

F1, 2014’te V6 hibrit motorlara geçilmesinden bu yana en büyük teknik değişime gidiyor ve aracın tasarımından aerodinamik performansına kadar pek çok şey yenileniyor.

Araçlar, şu anda olduğundan birkaç saniye yavaşlayacak ancak rekabet seviyesi artırılarak daha çok tekerlek tekerleğe mücadele olması amaçlanıyor.

Williams pilotu Russell, perşembe günkü basın toplantısında takımın 2022 aracının gelişimine “fazla” dahil olmasa da simülatörde yaptığı çalışmaların seneye serinin epey farklı olacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Russell, “Daha ilk günlerdeyiz, sadece temeli oluşturuyoruz.”

“Sürüş açısından, sürekli bu senenin aracıyla ilgili geri bildirimler veriyoruz ve seneye araçta neler olmasını istediğimizi söylüyoruz.”

“Fakat, bu çok farklı olacak. Bence seneye gelen düzenlemeler, Formula 1 kurallarında yapılan en kapsamlı değişikliklerden biri.”

“Bence şu anda durum tüm takımlar için aynı. Herkes, bu yeniliklere alışmaya ve hangi alanlarda performans bulabileceklerini anlamaya çalışıyor.”

“Ancak önümüzdeki sene, sezon öncesi testlerinde piste çıkana kadar kimsenin nasıl olacağı konusunda bir fikri olmayacak.”

Ayrıca Britanyalı pilot, simülatörden çıkarımlarına göre kesinlikle rekabetin artabileceğini düşünüyor ve öndeki araçlardan gelen kirli havanın azaltılmasının Pirelli’nin yeni 18 inç lastiklerine yardımcı olacağına inanıyor.

Russell, “Bence bu, lastikler için daha faydalı olacak çünkü daha az kirli hava olacak ve bu yüzden muhtemelen lastiklerin aşırı ısınması zorlaşacak.”

“Elbette, herkes 18 inç lastik kullanacak. 18 inç lastiklerin ve tüm bu şeylerin modellenmesi, büyük bir aerodinamik değişim ve pistte tek bir tur atmadan, gerçek verilere sahip olmadan bunun aracın dinamiğini nasıl etkileyeceğini bilmek çok zor.”

“Sanırım, günün sonunda takım korelasyonunun ne kadar iyi olduğuna bağlı. Bence bir takım CFD ile rüzgar tüneli arasında iyi bir korelasyona sahipse ve daha sonra pistte, bu sağlam bilgilerle çok daha iyi bir noktada olacaktır."

“Muhtemelen, verilerine ve sayılarına gerçekten güvenebilirler. Fakat, verilerine çok fazla güvenemeyen takımlar biraz daha geriden gelecektir."

“Bu çok büyük bir değişiklik. Bir şey söylemek için daha çok erken.” dedi.

George Russell, Williams 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc ise sürücülerin bu noktada 2022 aracının gelişimine yardımcı olmak ve mevcut aracın zayıflıkları düzeltmek için pilotların geri bildiriminin çok önemli olduğunu düşünüyor.

Leclerc, "Bunu söylemek zor çünkü şimdilik sadece elimizde sayılar ve tahminler var ancak kesinlikle simülatörden geri bildirim verebiliriz."

“Ferrari'de çok iyi bir simülatörümüz olduğu için bunu yapma şansımız var ve bu simülatörde farklı şeyler deneyebiliyoruz. Yani pilotun geri bildirimi ve söyledikleri çok, çok önemli oluyor."

“Diğer şeyler hakkında bir şey söylemek için daha çok erken. Yapabileceğimiz tek şey, mümkün olan en iyi şekilde çalışmaya devam etmek, bu yılki aracın zayıflıklarının ne olduğunu ve neden bu zayıflıklara sahip olduğumuzu açıklamaya çalışmak ve proje tamamen farklı olsa da gelecek yılki araç için bu hataları azaltmaya çalışmak."

“Yani simülatörden elde ettiğimiz birçok bilgi var ve ekibin doğru yönde çalışmasına yardımcı olmak için bu yılki geri bildirimlerle çok yardımcı olabiliriz ve tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu bilmeleri için hızlı bir şekilde ilerlemeliyiz.” yorumlarını yaptı.