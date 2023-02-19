Russell: "Simülatör için Schumacher'den daha iyi bir pilot isteyemezdik"

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Ferrari genç yeteneği olarak Haas'ta geçirdiği iki yılın ardından Mick Schumacher, yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotluğunu yapacak.

Alman pilot, gridin ön tarafında yarışmasa da iki yıl boyunca F1'de yarıştığı için çok fazla deneyime sahip. Bu da Mercedes için faydalı olabilir.

George Russell, Mick'in özellikle simülatör tarafında fark yaratmasını bekliyor ve mevcut simülatör pilotlarının F1 deneyimi olmadığına dikkat çekiyor.

Russell, "Bence hepimizin kabul etmesi gereken şey, Formula 1'deki tüm farklı takımlar ve tüm farklı organizasyonlarda -puan tablosunda nerede bitirdiklerine bakılmaksızın- ne kadar çok yetenekli insan olduğu."

"Her takım işleri biraz farklı yapıyor ve değişime, gelişime açık olmanız gerekiyor. Açıkçası Mick, Formula 1'de farklı bir takımla, farklı bir motorla iki yıl geçirdi. Onlar işleri farklı yapıyorlar. Eminim orada bizim için faydalı olacak şeyler vardır."

"Fakat bence Mick'in bizim için en faydalı olacağı kısım simülatördeki F1 bilgisi olacak. Gerçekten harika simülatör sürücülerimiz var ama birçoğu daha önce F1 aracı kullanmadı."

"Dolayısıyla, bir tür korelasyona ihtiyaç var. Deneyimi göz önüne alındığında, simülatörde olmasını ve aracı geliştirmesini isteyeceğimiz -Mick'ten- daha iyi bir sürücü olamazdı." dedi.