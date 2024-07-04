Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Russell: "Silverstone'un favorileri Verstappen ve Norris"

Son yarışın galibi George Russell, Mercedes'in bu hafta sonu favori olmadığını söylüyor.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on the podium

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Silverstone'daki FIA basın toplantısında George Russell, Avusturya'daki zaferin kendisi ve tüm Mercedes ekibi için ne kadar önemli olduğunu açıkladı.

İngiliz pilot, buna karşılık Britanya'da Max Verstappen ve Lando Norris'in bir kez daha favori olacağını kabul etti.

Russell şöyle konuştu: "Podyumun en üst basamağına geri dönmek harika."

"Takım bunun için çok sıkı çalıştı ve zafer mücadelesi verebilmemiz için aracın hızını artırdı."

"Montreal'deki yarışı kazanmalıydık; bunu daha önce de söylemiştim ama sonuçta yarışı üçüncü bitirdim. Motor sporlarında böyle şeyler oluyor."

"Fakat yine podyum ve yarış galibiyeti için mücadele edebilmek harika. Pistte ortaya çıkabilecek her türlü durumdan faydalanmak için hazır durumdayız."

"Bence Silverstone'da hafta sonunun favorileri Lando Norris ve Max Verstappen olarak görülmeli çünkü her iki araç da hızlı virajlarla mükemmel şekilde başa çıkıyor ve bu pistte hızın çok yüksek olduğu birçok bölüm var. Fakat onların çok gerisinde kalmayacağımızı düşünüyorum."

Sonrasında kendisine Norris-Verstappen teması soruldu.

Russell, "Max'in en iyilerden biri olduğunu ve pistte her zaman izin verilenlerin sınırında hareket edeceğini biliyoruz."

"Tüm üst sınıf sürücüler her zaman tam olarak bunu yapar."

"Bence kuralları biliyoruz, fren bölgesindeki hamleler hakkında ne yazdığını da biliyoruz. Max muhtemelen burada çizgiyi biraz aştı."

"Küçük bir suçun çok ciddi sonuçları olabileceğini söyleyen Lando'ya katılıyorum." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Perez: "Verstappen sert ama adil yarışıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak

Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak

Formula 1
Britanya GP
Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak
Perez: "Verstappen sert ama adil yarışıyor"

Perez: "Verstappen sert ama adil yarışıyor"

Formula 1
Britanya GP
Perez: "Verstappen sert ama adil yarışıyor"

Son Haberler

Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

F1 Formula 1
Britanya GP
Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

F1 Formula 1
Britanya GP
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye