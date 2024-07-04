Russell: "Silverstone'un favorileri Verstappen ve Norris"

Silverstone'daki FIA basın toplantısında George Russell, Avusturya'daki zaferin kendisi ve tüm Mercedes ekibi için ne kadar önemli olduğunu açıkladı.

İngiliz pilot, buna karşılık Britanya'da Max Verstappen ve Lando Norris'in bir kez daha favori olacağını kabul etti.

Russell şöyle konuştu: "Podyumun en üst basamağına geri dönmek harika."

"Takım bunun için çok sıkı çalıştı ve zafer mücadelesi verebilmemiz için aracın hızını artırdı."

"Montreal'deki yarışı kazanmalıydık; bunu daha önce de söylemiştim ama sonuçta yarışı üçüncü bitirdim. Motor sporlarında böyle şeyler oluyor."

"Fakat yine podyum ve yarış galibiyeti için mücadele edebilmek harika. Pistte ortaya çıkabilecek her türlü durumdan faydalanmak için hazır durumdayız."

"Bence Silverstone'da hafta sonunun favorileri Lando Norris ve Max Verstappen olarak görülmeli çünkü her iki araç da hızlı virajlarla mükemmel şekilde başa çıkıyor ve bu pistte hızın çok yüksek olduğu birçok bölüm var. Fakat onların çok gerisinde kalmayacağımızı düşünüyorum."

Sonrasında kendisine Norris-Verstappen teması soruldu.

Russell, "Max'in en iyilerden biri olduğunu ve pistte her zaman izin verilenlerin sınırında hareket edeceğini biliyoruz."

"Tüm üst sınıf sürücüler her zaman tam olarak bunu yapar."

"Bence kuralları biliyoruz, fren bölgesindeki hamleler hakkında ne yazdığını da biliyoruz. Max muhtemelen burada çizgiyi biraz aştı."

"Küçük bir suçun çok ciddi sonuçları olabileceğini söyleyen Lando'ya katılıyorum." dedi.