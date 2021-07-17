Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız" Sonraki / Raikkonen: "Sorun yoktu sadece çok yavaştık"
Formula 1 / 2022 F1 araç lansmanı Haberler

Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında "çok büyük bir adım'' attığını düşünüyor

Ekleyen:

George Russell, Britanya Grand Prix’sinde sıralamaların üçüncü bölümüne kalmak için “büyük bir adım” attığını düşünüyor.

Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında "çok büyük bir adım'' attığını düşünüyor

Russell, kendi ülkesindeki sıralama turlarında etkileyici bir performans sergileyerek Avusturya Grand Prix’sinden sonra bir kez daha üçüncü bölüme kaldı ve F1’in ilk sprint yarışına 8. sıradan başlama hakkı elde etti.

Britanyalı pilot, ikinci bölümde güçlü bir tur atarak 0.441 saniye farkla üçüncü bölüme kaldı.

Son bölümde ise Russell, 1:26.971’lik derecesiyle Ferrari pilotu Carlos Sainz ve 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’i geride bıraktı.

Sıralama turlarının ardından Motorsport.com’a verdiği demeçte Williams pilotu, bunun “seans sırasında olması gerekenden fazla gelişim gösterdiği ilk sefer” olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Sanırım önce aracın pistte nasıl davrandığını anlamaya çalışıyorum ve ardından, araçtan nasıl en iyisini çıkarabileceğimi görüyorum.”

“Eğer ikinci ve üçüncü bölüme kolaylıkla kalabilecek en hızlı araçlardan birindeyseniz, muhtemelen izlemek istediğiniz strateji de bu olacaktır.”

“İkinci bölümdeki ilk turum iyiydi ama harika değildi. Fakat ardından, ikinci turumla büyük bir adım attım.”

Bunu sadece kendi çabaları sayesinde mi başardığı sorulduğunda Russell, bu sonucu almasını sağlayan birçok sebep olduğunu açıkladı.

Russell, “Her şey, bunda rol oynadı.”

“Lastikleri daha iyi bir çalışma aralığına getirmek, piste çıkış turunda tam olarak neyi hedeflememiz gerektiğini bilmek, aracı daha iyi sürmek, önümde bulunan [Fernando] Alonso’nun hava koridorundan faydalanabileceğim iyi bir konumda olmak gibi birçok faktör vardı.”

“Tüm bu şeyler işimize yaradı.” yorumlarını yaptı.

Ayrıca Russell, cuma günkü ilk antrenman seansını son sırada tamamlamıştı ve bu yüzden, sıralamalar öncesinde zor bir karar vermeleri gerektiğini anlattı.

“Antrenman seansı sonrasında vermemiz gereken bir karar vardı. Ya aracı geliştirmeyi çalışacak ve bir şeyleri değiştirecektik ya da elimizdekiyle devam edecektik ve şansın bizden yana olmasını umacaktık.”

“Tam olarak da bunu yaptık, hiçbir şeyi değiştirmedik ve her şey sadece istediğimiz yönde ilerledi. Lastikler daha iyi bir çalışma aralığına geldi ve diğer birçok şey de aynı şekilde.”

“Pistteyken sadece özgüvenli ve rahat hissettim. Bu da benim ekstra 0.1 ya da 0.2 saniye kazanmamı sağladı.”

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B
1/1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"

Önceki haber

Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"

Sonraki haber

Raikkonen: "Sorun yoktu sadece çok yavaştık"

Raikkonen: "Sorun yoktu sadece çok yavaştık"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

13 s
2
Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

11 s
3
Formula 1

Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"

43 dk
4
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

2 g
5
Formula 1

Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli

1 s
Son Haberler
Raikkonen: "Sorun yoktu sadece çok yavaştık"
F1

Raikkonen: "Sorun yoktu sadece çok yavaştık"

1dk
Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında "çok büyük bir adım'' attığını düşünüyor
F1

Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında "çok büyük bir adım'' attığını düşünüyor

14dk
Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"
F1

Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"

43dk
Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli
F1

Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli

1 s
Brundle, pilotların sprint yarışlarında risk alacağını düşünüyor
F1

Brundle, pilotların sprint yarışlarında risk alacağını düşünüyor

1 s
Son Videolar
Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
15 s

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak" Britanya GP
Formula 1

Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak"

Hamilton: “Takımın çalışmaları ve taraftarların enerjisi sayesinde başardık” Britanya GP
Formula 1

Hamilton: “Takımın çalışmaları ve taraftarların enerjisi sayesinde başardık”

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı Silverstone
W Series

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”
Formula 1 Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli
Formula 1 Formula 1

Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli

Vettel ve Rosberg, Sprint Sıralaması'nın pole kararına eleştirel yaklaştı
Formula 1 Formula 1

Vettel ve Rosberg, Sprint Sıralaması'nın pole kararına eleştirel yaklaştı

Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”
Formula 1 Formula 1

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”

Son Haberler

Raikkonen: "Sorun yoktu sadece çok yavaştık"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Sorun yoktu sadece çok yavaştık"

Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında "çok büyük bir adım'' attığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında "çok büyük bir adım'' attığını düşünüyor

Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"

Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli
Formula 1 Formula 1

Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.