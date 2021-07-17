Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında "çok büyük bir adım'' attığını düşünüyor

Russell, kendi ülkesindeki sıralama turlarında etkileyici bir performans sergileyerek Avusturya Grand Prix’sinden sonra bir kez daha üçüncü bölüme kaldı ve F1’in ilk sprint yarışına 8. sıradan başlama hakkı elde etti.

Britanyalı pilot, ikinci bölümde güçlü bir tur atarak 0.441 saniye farkla üçüncü bölüme kaldı.

Son bölümde ise Russell, 1:26.971’lik derecesiyle Ferrari pilotu Carlos Sainz ve 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’i geride bıraktı.

Sıralama turlarının ardından Motorsport.com’a verdiği demeçte Williams pilotu, bunun “seans sırasında olması gerekenden fazla gelişim gösterdiği ilk sefer” olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Sanırım önce aracın pistte nasıl davrandığını anlamaya çalışıyorum ve ardından, araçtan nasıl en iyisini çıkarabileceğimi görüyorum.”

“Eğer ikinci ve üçüncü bölüme kolaylıkla kalabilecek en hızlı araçlardan birindeyseniz, muhtemelen izlemek istediğiniz strateji de bu olacaktır.”

“İkinci bölümdeki ilk turum iyiydi ama harika değildi. Fakat ardından, ikinci turumla büyük bir adım attım.”

Bunu sadece kendi çabaları sayesinde mi başardığı sorulduğunda Russell, bu sonucu almasını sağlayan birçok sebep olduğunu açıkladı.

Russell, “Her şey, bunda rol oynadı.”

“Lastikleri daha iyi bir çalışma aralığına getirmek, piste çıkış turunda tam olarak neyi hedeflememiz gerektiğini bilmek, aracı daha iyi sürmek, önümde bulunan [Fernando] Alonso’nun hava koridorundan faydalanabileceğim iyi bir konumda olmak gibi birçok faktör vardı.”

“Tüm bu şeyler işimize yaradı.” yorumlarını yaptı.

Ayrıca Russell, cuma günkü ilk antrenman seansını son sırada tamamlamıştı ve bu yüzden, sıralamalar öncesinde zor bir karar vermeleri gerektiğini anlattı.

“Antrenman seansı sonrasında vermemiz gereken bir karar vardı. Ya aracı geliştirmeyi çalışacak ve bir şeyleri değiştirecektik ya da elimizdekiyle devam edecektik ve şansın bizden yana olmasını umacaktık.”

“Tam olarak da bunu yaptık, hiçbir şeyi değiştirmedik ve her şey sadece istediğimiz yönde ilerledi. Lastikler daha iyi bir çalışma aralığına geldi ve diğer birçok şey de aynı şekilde.”

“Pistteyken sadece özgüvenli ve rahat hissettim. Bu da benim ekstra 0.1 ya da 0.2 saniye kazanmamı sağladı.”

George Russell, Williams FW43B 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images