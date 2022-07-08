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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell: "Silverstone'daki kazanın ardından Zhou'ya bakmam doğal bir tepkiydi"

Mercedes pilotu George Russell, Britanya GP'de ilk turda yaşadıkları kazanın ardından aracından inip Guanyu Zhou'yu görmek için koşmasının doğal bir tepki olduğunu söyledi.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Russell: "Silverstone'daki kazanın ardından Zhou'ya bakmam doğal bir tepkiydi"
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Russell, Silverstone'daki yarışın ilk turunda Pierre Gasly ve Zhou'nun karıştığı kazanın baş kahramanlarından birisiydi.

Kazada aracının sol arta tarafı hasar gören Russell, Abbey'de aracından indikten sonra Zhou'nun aracının durduğu yere doğru koştu.

Russell'ın kaza anındaki davranışları, büyük takdir topladı. IndyCar pilotu Callum Ilott, geçmişte katılmış olduğu bir karting yarışında geçirdiği kazada aracının ters dönmesinin ardından Russell'ın kendisine yardımcı olduğunu açığa çıkardı.

Russell'ın Zhou'ya doğru koşmasının ardından hasarlı W13 çekici ile kaldırıldı. Russell böylece pite dönme ve aracını tamir etme fırsatını da kaçırmış oldu.

Perşembe günkü basın toplantısında Russell'a, Mercedes'in kendisinin araçtan inerek yarışa devam etmeme kararını anlayıp anlamadığı soruldu.

Russell, "Bunun sadece doğal bir tepki olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yarış kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Bu korkunç kazayı görmemin ardından, aracım için de muhtemelen oyunun bittiğini düşündüm. Ancak görünüşe göre öyle değilmiş."

"Bu sadece bir tür duygu ya da hayal kırıklığı yarattı çünkü kesinlikle tekrar yola çıkabilir ve muhtemelen güçlü bir sonuç alabilirdik." dedi.

Marshals remove George Russell, Mercedes W13, with a truck after a crash on the opening lap

Marshals remove George Russell, Mercedes W13, with a truck after a crash on the opening lap

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

GPDA Direktörü olan Russell, F1 ve FIA'nın pistlerdeki lastik bariyerler ile tel örgüler arasında daha fazla boşluk olmasını sağlamasının gerektiğini yineledi.

Russell, "Onun orada sıkıştığını görmek, aracından çıkamıyor olması korkunçtu. Açıkçası iyiydi, hareket ettiğini görebiliyordum."

"Ancak pilotlar olarak hepimiz, orada sıkışık durumda olduğumuzu biliyoruz. Kaskınız takılı oluyor, üzerinizde halo, kenarlarda kafalıklar var."

"Ve kafanızın üzerinde çıkmanızı engelleyen bir lastik duvar bulunuyor. Bu, içerisinde bulunabileceğiniz korkunç bir durumdu."

"Her felakette, ne olursa olsun spor olarak gelişebileceğiniz fırsatlar vardır."

"Açıkçası onun oradan çıkabilmesini sağlamak için bazı şeyler biraz daha farklı konumlandırılabilirdi. Bariyerlerle metal bariyerler arasında bir boşluk vardı."

"Orada sıkıştı kaldı ve bu konunun çözülmesi lazım. Hoş bir durum değildi." dedi.

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