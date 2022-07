Russell: "Silverstone'daki kazanın ardından Zhou'ya bakmam doğal bir tepkiydi"

Russell, Silverstone'daki yarışın ilk turunda Pierre Gasly ve Zhou'nun karıştığı kazanın baş kahramanlarından birisiydi.

Kazada aracının sol arta tarafı hasar gören Russell, Abbey'de aracından indikten sonra Zhou'nun aracının durduğu yere doğru koştu.

Russell'ın kaza anındaki davranışları, büyük takdir topladı. IndyCar pilotu Callum Ilott, geçmişte katılmış olduğu bir karting yarışında geçirdiği kazada aracının ters dönmesinin ardından Russell'ın kendisine yardımcı olduğunu açığa çıkardı.

Russell'ın Zhou'ya doğru koşmasının ardından hasarlı W13 çekici ile kaldırıldı. Russell böylece pite dönme ve aracını tamir etme fırsatını da kaçırmış oldu.

Perşembe günkü basın toplantısında Russell'a, Mercedes'in kendisinin araçtan inerek yarışa devam etmeme kararını anlayıp anlamadığı soruldu.

Russell, "Bunun sadece doğal bir tepki olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yarış kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Bu korkunç kazayı görmemin ardından, aracım için de muhtemelen oyunun bittiğini düşündüm. Ancak görünüşe göre öyle değilmiş."

"Bu sadece bir tür duygu ya da hayal kırıklığı yarattı çünkü kesinlikle tekrar yola çıkabilir ve muhtemelen güçlü bir sonuç alabilirdik." dedi.

Marshals remove George Russell, Mercedes W13, with a truck after a crash on the opening lap

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images