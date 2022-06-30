Russell: "Silverstone'da rekabetçi bir hafta sonu geçirebiliriz"

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Mercedes, aracın ciddi anlamda zıpladığı ve Lewis Hamilton-George Russell ikilisinin -özellikle Azerbaycan'da- birtakım problemleri yaşadığı üç yarışın ardından kendi evinde piste çıkmaya hazırlanıyor.

Hızlı virajlarıyla bilinen ve son senelerde asfaltı yenilenen Silverstone, genel görüşe göre Mercedes'e ve İspanya'da gelen güncellemelerle birlikte ufak çaplı bir "evrim geçiren" W13'e en uygun pistlerden biri.

Bu görüşlere belli derecelerde katılan Russell, yine de hiçbir şeyin garanti olmadığını ve ne olursa olsun alabileceği en iyi sonucu almaya çalışacağını söylüyor.

"Son üç yarışa baktığınızda birbirine oldukça benzeyen, düşük hızlı ve nispeten engebeli cadde pistlerinde yarıştığımızı görebilirsiniz. Dolayısıyla yüksek hızlı doğasıyla ve pürüzsüz yüzeyiyle Silverstone'ın son üç yarışa göre aracımıza daha uygun olduğunu düşünüyorum."

"Elbette hiçbir şeyin garantisi yok. Daha önce de söylediğim gibi; gittiğimiz her yarışta farklı bir sorunla karşılaşıyoruz. Ancak sadece güncellemelerle değil, pistin doğasıyla da uzlaşacağımız rekabetçi bir hafta sonu geçireceğimize inanıyorum."

"Mercedes'e gelirken kuralların değişeceğini de hesaba kattım ve beklentilerimi en hızlı araca sahip olacağımızın garantisi olmadığı yönünde kurdum. Bu bir zihniyet meselesi, her yarışı kazanmayı bekler ve kazanamazsanız sadece hayal kırıklığına uğrarsınız."

Yine de her yarış için ana hedefim galibiyet mücadelesi vermek. Bunun için de beklentilerinizi bir şekilde yeniden ayarlamanız gerekiyor. Bu hafta sonu da yaklaşımım değişmeyecek. 5. sıra için savaşıyorsam, 5. sıra için her şeyimi vereceğim.

"Ancak hangi pozisyonda olduğunuzun gerçekten önemi yok, sürüşüm hiçbir şekilde değişmeyecek." dedi.

George Russell, Mercedes W13, makes a pit stop Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Williams'ta yarıştığı üç senede "iyi bir sıralama pilotu, vasat bir yarış pilotu" olarak anılan Russell, ilk dokuz yarış itibariyle bu algıyı da yerle bir etmiş durumda. Özellikle takım arkadaşının bu sezon 8, 10 ve 13. sıra gibi sonuçlar elde ettiğini düşünürsek, genç pilotun elindeki imkanlardan maksimumu aldığını söyleyebiliriz.

Büyük bir istikrar ortaya koyan İngiliz, şu ana dek tüm turları tamamlamayı, tüm yarışlardan puan almayı ve tüm yarışlarda ilk beşe girmeyi başaran tek pilot.

İstikrarı hakkında konuşan Russell, "Tüm yarışlarda ilk beşe girme serisi açıkçası güzel bir istatistik ama sezonun sonuna geldiğinizde hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer şampiyonluğa ulaşmamı sağlayacaksa bu harika. Ama açıkçası, yarışları 3, 4 ve 5. sıralarda bitirmek bizi şampiyonada ilk üçe sokmayacak."

"Takım olarak savaşmak ve kazanmak için buradayız. Elde edilebilecek en iyi sonuçları çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum, ama daha fazlasını istiyoruz."

Son olarak haftalardır bahsedilen 'W13'ün potansiyeli' meselesiyle ilgili konuşan Russell, potansiyeli ortaya çıkarırlarsa ön grubun neresinde olacakları sorusuna, "Muhtemelen onlarla [Red Bull ve Ferrari] aynı hızda oluruz, önlerinde olacağımızı düşünmüyorum."

"Özellikle sıralama turlarında çok daha üstün görünüyorlar, ancak Pazar günleri farkı kapatmayı başarabilen tek takım biziz. -normalde bu farkın daha da artması gerekiyor. Dolayısıyla bunun takım için çok şey vaat ettiğini söyleyebilirim."

"Şu anda tek eksiğimiz yere basma gücü. Elimizde iyi bir araç var, az önce farkı kapatmak hakkında söylediklerim bunu açıkça gösteriyor. Silverstone ilginç olacak, son birkaç yarıştır ilk kez yüksek hızlı virajlarla başa çıkacağız. Araçların tabanlarının yere vurması bir kez daha sorun yaratacak, hepimiz bununla uğraşmak zorundayız."