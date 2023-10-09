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Formula 1 / Katar GP Haberler

Russell: "Sıcaktan bayılmak üzereydim"

Mercedes pilotu George Russell, Katar'da gerçekleştirilen yarışta sıcak hava nedeniyle adeta bayılmak üzere olduğunu söylüyor.

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George Russell, Mercedes-AMG, on the grid

Katar, sıcak havası nedeniyle sezonun en zorlu yarışlarından birisi hatta en zoruydu ve sürücülerin tamamı yarıştan sonra kendilerini epey kötü hissettiklerini söylediler.

Bazıları durumla daha iyi baş etse de, bazıları yarışın son turlarında artık yola devam edebilecek güçte değillerdi.

Buna rağmen Logan Sargeant hariç kimse sıcaktan ötürü yarıştan çekilmeyi seçmedi.

İlk turda Lewis Hamilton ile yaşadığı temas sonrası geriye düşen George Russell, sık sık vizörünü açarken ve serinleyebilmek için çeşitli şeyler yaparken görüldü.

Mercedes pilotu ve GPDA direktörü, yarıştan sonra verdiği demeçte "bayılmak üzere olduğunu" kabul etti.

Russell, "Kesinlikle acımasızdı, şimdiye kadar deneyimlediğim en fiziksel yarıştı."

"Yarışta bayılacak gibi oldum, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım."

George Russell, Mercedes-AMG, on the Sprint grid with an engineer

George Russell, Mercedes-AMG, on the Sprint grid with an engineer

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mühendisimden beni cesaretlendirmesini istedim, zihnimi bu konudan uzaklaştırmaya çalıştım."

"Saunada çok fazla ısı antrenmanı yapıyorum, bunu yaparken vücudunuzun sınırlarını zorluyorsunuz fakat bazen o saunadan çıkmanız gerekiyor. Yaklaşık 20. turdan itibaren böyle hissettim."

"Tüm yarış boyunca vizörümü açtım. Sıcak hava geliyordu ama havasızlıktan daha iyiydi."

"Adeta bir fırının içindeymiş gibiydim! Damalı bayrağı gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum." dedi.

İngiliz pilot, yaşanan temasa ve zorlu yarışa rağmen topladıkları puandan memnun.

"Bu hafta sonundan çıkarabileceğimiz pek çok olumlu şey var. Hedefimiz şampiyonada ikinci olmak  ve bu hafta sonu Ferrari'yi geride bırakmayı başardık."

"Hızımız da çok güçlüydü, dolayısıyla son beş yarışa girerken kendimize güvenebiliriz."

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