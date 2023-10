Russell: "Sıcaktan bayılmak üzereydim"

Katar, sıcak havası nedeniyle sezonun en zorlu yarışlarından birisi hatta en zoruydu ve sürücülerin tamamı yarıştan sonra kendilerini epey kötü hissettiklerini söylediler.

Bazıları durumla daha iyi baş etse de, bazıları yarışın son turlarında artık yola devam edebilecek güçte değillerdi.

Buna rağmen Logan Sargeant hariç kimse sıcaktan ötürü yarıştan çekilmeyi seçmedi.

İlk turda Lewis Hamilton ile yaşadığı temas sonrası geriye düşen George Russell, sık sık vizörünü açarken ve serinleyebilmek için çeşitli şeyler yaparken görüldü.

Mercedes pilotu ve GPDA direktörü, yarıştan sonra verdiği demeçte "bayılmak üzere olduğunu" kabul etti.

Russell, "Kesinlikle acımasızdı, şimdiye kadar deneyimlediğim en fiziksel yarıştı."

"Yarışta bayılacak gibi oldum, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım."

