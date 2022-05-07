Russell: "Miami'deki yüksek sıcaklık bizim lehimize görünüyor"

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Mercedes sezon başından beri dalgalanma problemlerinin yanı sıra, lastik ısıtma sorunlarıyla boğuşuyordu ve Imola bu açıdan epey zorlayıcı bir hafta sonuydu.

Hafta sonu 30 dereceyi aşan hava sıcaklığıyla, Miami'nin Mercedes'e daha iyi uyması bekleniyordu ve cuma günkü performanslarıyla bu durumu doğruladılar.

Günün ardından konuşan Russell, bu konuda şöyle dedi: "Miami'deki sıcak şartların aracımıza uygun olacağını her zaman biliyorduk."

"Önceki yarışlarda lastikleri olması gereken sıcaklığa getirmekte zorluk çekmiştik ve burası da çok sıcak bir pist. Yani bu, önemli bir rol oynadı ve araç da iyi çalıştı."

"İyi görünüyoruz ancak henüz cuma günündeyiz ve kendimizi kaptırmıyoruz."

"Öğrenme anlamında muhtemelen bu sezonun şimdiye kadarki en verimli cuma günüydü. Dalgalanma her zaman var olacak fakat bu hafta sonu bu aralığı biraz azalttığımızı düşünüyorum. Yani daha dar bir aralıkta dalgalanma oluyor."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Russell, Miami'nin Imola'nın aksine kendilerine daha iyi uyduğunu da ekliyor.

"Sizin lehinize olan bazı yarışlar vardır, bazı yarışlar ise sizin için iyi değildir. Örneğin Imola bizim için iyi bir pist değildi."

Fakat bu hafta sonu şimdiye kadar gördüklerimize bakarsak, aracımız Miami'de çok iyi çalışıyor."

"Bu, eşsiz bir pist ve sürüş yaparken çok keyif aldım. Özellikle köprünün altındaki hızlı ve dar bölümde nasıl bir iş çıkaracağımızdan pek emin değildim. Orası biraz kafa karıştırıcı ama harika bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Taraftarlar için harika."

Güncellemelerle ilgili görüşünü de paylaşan Russell, "Buraya pek çok güncelleme getirdik ama hedefe ulaşıp ulaşmadığımızı söylemek için henüz çok erken. Buradaki sıcak şartlar bizim lehimize işliyor. Yine de dediğim gibi, sebep ne olursa olsun araç iyi performans gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İlk sırada yer aldığı cuma gününün ardından taraftarlara ne söylemek isteyeceği sorusuna Russell, "Antrenmanların hiçbir anlamı olmadığını söyleyebilirim. Yarın tekrar piste çıkacağız ve neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.