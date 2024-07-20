Russell: "Sıcakta rekabetçi olmakta zorlanıyoruz"
Formula 1'de son iki yarışın galibi Mercedes, Macaristan Grand Prix hafta sonuna istediği gibi başlayamadı.
İlk antrenman seansında dördüncü, ikinci antrenmanda ise beşinci sırada yer alan George Russell, W15’in sıcak pist koşullarında zorlandığını belirtti.
Pistin durumu ve sıcaklık hakkında konuşan İngiliz pilot şunları söyledi: "Dışarıda gerçekten çok sıcak bir hava vardı! Aracın içi beklediğim kadar kötü değildi ama pazar günü yarış esnasında bunun değişeceğinden eminim."
"Garajdaki herkes, 35°C'yi aşan sıcaklıklarda çalışarak harika bir iş çıkarıyor."
George Russell, Mercedes F1 W15, in the pit lane
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
W15’in performansına ve rakipleriyle olan duruma da değinen George Russell, "Bugün yarış temposunda birçok tur attık ve bu gece üzerinden geçebileceğimiz faydalı veriler elde etmeyi başardık. Bu veriler, stratejiyi belirlemede ve yarın araçta yapabileceğimiz iyileştirmelerde bize yardımcı olacak."
"McLaren ve Red Bull bugün çok hızlı görünüyordu, bu yüzden kapatmamız gereken bir fark olduğunu biliyoruz."
"Bügünkü gibi çok sıcak koşullarda yeterince rekabetçi görünmüyoruz, bu durumun nedenini anlamalıyız."
"Yarın neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım ve umarım ilk beşin içinde yer alabiliriz." dedi.
Enes Erdemirel
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