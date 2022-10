Russell: "Sezonun en kötü Pazar günüydü"

İlk virajda pole pozisyonundan kalkan Sainz'a spin attıran ve hasar gören rakibinin yarış dışı kalmasına sebep veren Russell, bu nedenle beş saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Ancak İngiliz pilot için asıl sıkıntı ön kanadının hasar görmesiydi, bu da Russell'ın yarışının daha da yaralanmasına ve tempo tutturamayarak damalı bayrağı beşinci sırada görmesine sebep oldu.

Yine de son üç turda pite girmesinin ardından en hızlı turu atarak hanesine ekstra bir puan yazdırarak ufak bir teselli bulduğunu söyleyebiliriz.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan Russell, "Öncelikle Carlos'tan özür dilerim, zaten kendisini görmeye de gittim."

"1. Virajda atak yaparken Max'in [Verstappen] kendisini dış çizgiye süpürdüğünü gördüm, ancak yeniden iç çizgiyi almaya çalıştı ve o sırada çoktan frenlemeye başlamıştım. Temas kaçınılmazdı.

"Ancak bir sürücü olarak önünüzdeki araçların yapabileceğini tahmin etmelisiniz. Eğer dış çizgide kalsaydı hiçbir sorun olmazdı çünkü önümdeki araçlarla değil Lewis ile mücadele ediyordum."

"Dediğim gibi, bunun için özürlerimi sunuyorum. Daha da söylenecek bir şey yok."

"Başlangıçta araçta çok fazla hasar olduğunu düşünmüyorduk, ancak muhtemelen sezonun en kötü Pazar gününü geride bıraktım. Hızlı değildim, umarım bunun sebebi aracın düşündüğümüzden daha fazla hasar görmesidir."

"Araç gerçekten dağınık hissettirdi, pitlerden sonra ve tüm yarış boyunca dengesizlikle boğuştum. Bugün zorlu koşullar vardı. Yarıştaki tek garip şey, ilk pitten sonra rekabetçi bir tempo yakalayarak Checo ile Charles'ı yakalamamdı."

"Birkaç tur boyunca DRS menzili içinde onların hemen arkasındaydım, bu garip bir durumdu. Yarışın kalanında hiçbir şey yapamadım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field as Carlos Sainz, Ferrari F1-75, spins on the opening lap

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images