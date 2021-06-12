Russell: “Sezonu sıfır puanla bitirmek, 2021’i Williams için bir başarısızlık yapmaz”

Williams, Robert Kubica’nın 10. sırada finiş gördüğü 2019 Almanya Grand Prix’sinden beri hiç puan kazanamadı.

O yıl, Williams için en zorlu yıldı çünkü en arkaya düşmüşlerdi. Takım, bu noktadan sonra aracın performansını geliştirse de Hockenheim’daki olaylı yarıştan bu yana hiç ilk ona giremediler. Ayrıca bu sezon ilk kez Azerbaycan Grand Prix’sinin ardından şampiyonada Haas'a geçildiler.

Russell geçtiğimiz sene Mugello’daki yarışın ilk bölümünde puan barajı içinde yer alıyordu fakat yeniden startta bu pozisyonunu kaybetti ve bunun yanı sıra Imola’da da güvenlik aracının arkasında kaza yapana kadar 10. sırada yer alıyordu. Bu sene ise yine Imola’da Emilia Romagna GP’de 10. sıradayken Valtteri Bottas’a dokuzunculuğu almak için atak yaptı ancak bu da bir kaza ile sonuçlandı.

Sakhir GP’de Mercedes ile ilk puanlarını alan Russell’a Williams’ta şu ana kadar puan kazanamamaktan rahatsızlık duyup duymadığı sorulduğunda, takımın üst üste ikinci kez puansız bir sezon tamamlamasının takım için çok kötü bir senaryo olmayacağına inandığını söyledi.

Autosport Dergisi'ne verdiği özel röportajda Russell, “Bu beni rahatsız etmiyor ama [puan almak] kesinlikle ana hedefimiz.”

“Eğer bu sezonu puansız tamamlarsak, 2021’i bir başarısızlık olarak görmem. Fakat puan alabilirsek bence bu, büyük bir başarı olur.”

“Bizim için puan almak, McLaren'ın galibiyet kazanması gibi bir şey. Eğer McLaren bu sezonu bir galibiyet alamadan bitirirse bunu başarısızlık olarak nitelendirmeyiz.”

“Ancak eğer bir yarış galibiyeti kazanırlarsa bu büyük bir başarı olur. Bence bu çok güzel bir bakış açısı.”

“Bizim için psikolojik olarak her şeyimizi ortaya koyduğumuzu bilmek önemli.”

“Eğer harika bir hafta sonu geçirip 13. sırada finiş görürsek, puan alamadığımız için moralimizi bozmayız.”

“Çünkü o noktada on üçüncülük yapabileceğimizin en iyisi olurdu.” dedi.

George Russell, Williams FW43B 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images