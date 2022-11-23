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Formula 1 Haberler

Russell, sezonu Hamilton'ın önünde bitirdiği için mutlu

Mercedes pilotu George Russell, 2022 sezonunu Lewis Hamilon'ın önünde bitirmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Russell, sezonu Hamilton'ın önünde bitirdiği için mutlu
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George Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından bu yıl Mercedes'e katıldı ve burada yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı oldu.

İngiliz pilot yıl boyunca tutarlı şekilde puan alma başarısı gösterdi ve sezonu dördüncü sırada noktaladı.

Bu yıl Hamilton'dan daha az podyuma çıkmasına rağmen, Mercedes'in bu yılki tek zaferinin sahibi olan İngiliz sürücü, 2011 Jenson Button ve 2016 Nico Rosberg'den sonra Hamilton'ı geçen üçüncü isim oldu

Sezonun ardından konuşan Russell, bunun sezon öncesinde beklediği bir şey olmadığını kabul ediyor.

Russell, "Sezon başında Lewis'i yenebileceğimi söyleseydiniz, inanılmaz gururlu ve mutlu olurdum çünkü Lewis Hamilton'ın önünde bitirirseniz, %90 ihtimalle dünya şampiyonu olursunuz."

"Ne yazık ki aracımız bu sezon çok rekabetçi değildi ve yıl boyunca bazı zorluklar yaşadık."

"Yine de takımın gelecek yıl şampiyonluğu kazanabilecek bir araç üretmesi halinde Lewis'in her zamanki seviyesine ve kazanan zihniyetine geri döneceğine hiç şüphem yok."

"Bu yıla dönüp bakarsak, pole pozisyonundan başladığım ve takım olarak duble yaptığımız Brezilya'da başardıklarımızdan dolayı inanılmaz gururluyum"

"Yine de Formula 1'e şampiyon olmak için geldim ve önümüzde bunun için uzun bir yol var."

"İnsanların dediği gibi, 'sadece son yarışınız kadar iyisinizdir' ve Abu Dhabi'de istediğimiz seviyede değildik. Bu yüzden kış aylarında yapacak çok iş var." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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