Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek"

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Mercedes 2014-2021 yılları arasında 8 kez Markalar Şampiyonluğu'nu, 7 kez ise Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazanan bir ekip. Fakat Alman marka, 2022'de yaşanan büyük kural değişimine istediği başlangıcı yapamadı ve şampiyonluk serisi son buldu.

Mercedes, 2023'e de Red Bull'un birkaç adım gerisinde girdi ve Brackley merkezli ekibin bu yıl da şampiyon olması zor gibi duruyor.

Takıma 2022 yılında katılan George Russell ise bu konuda oldukça şanssız. Mercedes'e şampiyonluk için mücadele etme hayaliyle katılan Russell, henüz şampiyonluk için mücadele edecek bir araca sahip olamadı.

Ancak İngiliz pilot, henüz genç olduğunun ve "kendisinin zamanının da geleceğinin" farkında.

Konu hakkında konuşan Russell, şunları söylüyor: "Elbette bir atlet için bu durum zor. Hayatım boyunca F1'de olmanın ve zaferler için mücadele etmenin hayalini kurdum. Sonrasında o konuma geldiğinizde ve galibiyetler için savaşamadığınızda bu durum elbette zor oluyor."

"Lewis ve ben bu takımda iki pilotuz ama bu takımda 2000 kişi daha var. Hepsi bizimle aynı isteği, hırsı taşıyor, aynı derecede sıkı çalışıyor, bu araca bizimle aynı derecede efor harcıyorlar. Yani bu durum bizim için ne kadar hayal kırıklığı yaratıyorsa, onlar için de yaratıyor. Bu işte beraberiz."

"Ayrıca ben 25 yaşındayım. Fernando'ya baktığım zaman, en az 15 yılım daha olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak, Schumacher gibi tarihin en iyilerinden birisine baktığınızda da şunu görüyorsunuz: Ferrari ile sporu domine etmeye başladığında 30'larına yaklaşıyordu. Yani benim zamanım da gelecek."

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, with his trophy Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell, galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşmak istese de bunu yapabilmesi için o seviyede bir araca ihtiyacı var ve şu anda W14'ün yarış galibiyetleri için savaşabilecek seviyede olduğunu söylemeyeyiz.

Fakat Alman takım, kış aylarında istediği performansı bulamamasının ardından W14'e yaklaşım şeklini değiştirdi ve bu değişim, şimdiden fark yaratmışa benziyor.

W14'le fark bir yönde gitmelerinin ardından "tüm kış bulduklarından daha çok performans bulduklarını" söyleyen Russell, Imola yarışı civarında araçta büyük değişiklikler görebileceğimizi öne sürüyor.

"Dürüst olmam gerek, takvimi her detayıyla bilmiyorum ama bence birkaç yarışa, muhtemelen 4 yarış sonraya biraz değişiklik görmeye başlayabiliriz. Şimdiden büyük adımlar atıyoruz, iyi gelişim sağlıyoruz."

"Şu son 1 haftada, tüm kış aylarında bulduğumuzdan daha çok performans bulduk. Bu da aslında kış aylarında ne kadar yanlış bir yönde gittiğimizi doğruluyor.

"Bir haftada böylesine performans bulmamız cesaret verici ama daha önce de bu durumda olmuştuk. Bu işler hiçbir zaman [dışarıdan gözüktüğü kadar] basit ve açık olmuyor."

"Belki Imola'ya getirebiliriz, belki de daha erkenden de getirebiliriz ancak elbette bu tarz güncellemeleri bir cadde pistine [Bakü] getirme konusunda her zaman biraz çekimser oluyorsunuz."

"Bence elimizdeki seçenekleri iyi değerlendirmeliyiz. Geçmişte yaptığımız hatalara bakarsak, kesinlikle hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz. Bir şeyin doğru olduğundan %120 emin değilsek o konuda acele etmeyeceğiz."

"Bu yıl yarışlar kazanabilmek istiyoruz. Tabii ki şampiyonluk için de savaşabilmek isterdik ama Red Bull mükemmel bir iş çıkarıyor."

"Red Bull'la gridin geri kalanıyla aradaki fark, F1'de son 6,7,8 yılda görmediğimiz kadar büyük. Bu oldukça etkileyici.

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images