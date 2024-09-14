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Formula 1 Azerbaycan GP

Russell, sarı bayrak sırasında yavaşlamadığı için inceleme altında!

George Russell, Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarının ardından komiserler tarafından çağrıldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Russell, Bakü'deki sıralama turlarını beşinci sırada noktaladı.

Ancak seanstan iki buçuk saat sonra Russell, Q1 sırasında sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için bir Mercedes temsilcisiyle birlikte komiserler tarafından çağrıldı.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

 

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