Russell, sarı bayrak sırasında yavaşlamadığı için inceleme altında!
George Russell, Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarının ardından komiserler tarafından çağrıldı.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Russell, Bakü'deki sıralama turlarını beşinci sırada noktaladı.
Ancak seanstan iki buçuk saat sonra Russell, Q1 sırasında sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için bir Mercedes temsilcisiyle birlikte komiserler tarafından çağrıldı.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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