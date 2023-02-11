Russell: "Şampiyonluk mücadelesine hazırım"

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Mercedes için işler geçen sezon pek de iyi gitmedi; Alman üretici yıl boyunca bir pole pozisyonu, bir sprint ve bir de Grand Prix zaferi elde etti.

Böyle bir dönemde, takımdaki ilk senesini geçiren George Russell, sezon boyunca tutarlı bir performans sergileyerek Lewis Hamilton'ı geride bırakmayı başardı.

Russell, ilk senesinde elde ettiklerinden memnun görünüyor ve artık şampiyonluk savaşı için hazır olduğuna inanıyor.

Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte Russell, "Benim için Brezilya'daki zafer, kazandığım puanlardan ve şampiyonadaki yerimden daha önemliydi."

"Sonuçta kimse Lewis'in puan olarak önünde olduğumu hatırlamayacak. Şampiyonayı dördüncü olarak bitirdim ve buranın çok da önemli olmadığını söyleyebilirim."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team

"Bir yıl önce biri bana bir galibiyet, bir pole ve sekiz podyum alacağımı söyleseydi, (bu sonuçları) kabul etmezdim. Takım için beklentilerim ve hedeflerim, elde ettiklerimizden çok daha yüksek."

"Lewis ile normal bir çalışma ilişkimiz var, çünkü birlikte hareket edersek, birbirimize karşı hareket ettiğimiz durumdan daha yüksek sonuçlar elde edebileceğimizi biliyoruz."

"Geçmişte Mercedes pilotları arasında yaşanan sorunların temel sebebi, muhtemelen takım arkadaşları arasındaki yaş farkının daha az olması ve takımın o zamanlar şampiyonluk için mücadele ediyor olmasından kaynaklanıyordu. Bizim durumumuzda bunların hiçbiri yok."

"Yeni aracımızın geçen yılkinden daha hızlı olacağını biliyoruz. 2023'te daha yüksek sonuçlar elde edeceğimizden şüphem yok. Fakat diğerlerinin nasıl bir ilerlemeler kaydedeceğini henüz bilmemiz mümkün değil."

"Formula 1'de her şey görecelidir fakat kişisel olarak şampiyonluk için savaşacak güçte olduğumu hissediyorum. Bu mücadeleye hazırım."

Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher'e ne tavsiye edeceği sorulduğunda ise Russell, "Mick'in yerinde olsaydım Brackley'deki simülatör çalışmalarına mümkün olduğunca dahil olurdum. Ayrıca takıma mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlamak için her şeyi yapardım." cevabını verdi.