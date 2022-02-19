Russell: "Şampiyonluk Lewis'in ellerinden alındı"

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2021 Abu Dhabi GP, Formula 1 tarihinin en tartışmaları yarışlarından birisi olarak tarih kitaplarına geçmiş oldu.

Yarış direktörü Michael Masi'nin yarışın son bölümünde, güvenlik aracı arkasında aldığı kararlar, yarışın sonucuna doğrudan etki etti ve bu da Mercedes'i oldukça öfkelendirdi.

Sonuç olarak FIA, Masi'yi yarış direktörlüğü görevinden aldı ve tamamen yeni bir yapı kurdu. Eskisinden daha kuvvetli olan bu yapıyla beraber artık çok daha doğru kararlar verilmesi bekleniyor.

Ancak Mercedes'in öfkesi tamamen dinmiş değil.

Mercedes pilotu George Russell, FIA'nın Hamilton'dan özür dilemesine gerek olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Bir sporda, sporcusundan antrenörüne, yöneticisinden mühendisine, hakeminden yarış direktörüne kadar herkesin üzerinde büyük vardır."

"Hepimiz Abu Dabi'de olanların doğru olmadığı konusunda hemfikiriz. Şu anda yapılan veya gelecekte yapılacak değişiklikler, o yarışın sonucu olarak yapılıyor. Fakat bu, bana göre Lewis'in daha iyi cevaplayabileceği bir soru."

"Bu konuda söyleyecek fazla bir şeyim yok… Anın sıcağındayken ya da duygular tavan yapmışken hatalar olabiliyor. FIA'nın bir şeyleri değiştirmesinin ardından artık hataların bir daha yapılmaması için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Fakat Lewis için de gerçekten üzülüyorum çünkü sezonun sonundaki geri dönüşü.... O yarışı tamamen kontrol altında götürüşü... Yapması gereken tek şey yarışı tamamlamaktı ve sonrasında sekizinci kez şampiyon olacaktı. Sonrasında şampiyonluk ellerinden alındı."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes AMG