Russell: “Şampiyonluk benim için artık çok uzakta”

Sezon başından beri şanssızlıklar ve mekanik sorunlar nedeniyle çok fazla puan kaybettiğini, normal şartlarda şu an podyumlarla dolu bir sezon geçirmesi gerektiğini savunan Russell, şampiyona lideri olan takım arkadaşı Kimi Antonelli ile arasındaki duruma ve şampiyonluk yarışına dair açıklamalar yaptı: "Samimi olmam gerekirse, eğer normal ve temiz bir sezon geçiriyor olsaydım, şu an hanemde en az üç podyum daha olurdu.”

“Geride kalan altı yarışın beşinde podyuma çıkmış, belki birkaç galibiyet ve sprint zaferi de almış olabilirdim.”

“Şu an şampiyonada lider olan takım arkadaşım Kimi'nin muhtemelen yine biraz gerisinde olurdum ama şu anki gibi 60 puanlık bir uçurum olmazdı. Bu farkın en az 45 puanı tamamen benim ve takımın kontrolü dışındaki faktörlerden kaynaklandı.”

“Motor arızası, güvenlik aracı zamanlaması ve pit yolu sistem arızası hakkında hiçbir şey yapamam: Bunlar benim kontrolümün dışında olan şeyler.”

“Şampiyonluk benim için artık çok uzakta. Bu yüzden üzerimdeki baskı tamamen kalktı. Rüyaların peşinden koşmayacağım, sadece her yarıştan keyif almaya, içgüdülerimle hızlı sürmeye ve eğlenmeye bakacağım."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Kimi şu anda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Ancak onun yaptığı şey aslında geçen yılki süratli tarzının aynısı; sadece bu sezonki kurallarla taşlar onun adına kusursuz şekilde yerine oturuyor.”

“Tıpkı benim Melbourne ve Çin'de yakaladığım o saf sürüş hissi gibi. Bu durumun benim için de yeniden geri döneceğini biliyorum.”

Bu sezonki lastiklerin karakteristiği ve viraj girişlerindeki tuhaf tepkileri hakkındaki şikayetleri sorulduğunda Russell, Pirelli’nin getirdiği zorunlu değişikliklere dikkat çekti ancak özeleştiri yapmaktan da çekinmedi: "Pirelli'nin bu yıl bize zorunlu kıldığı kurallar nedeniyle Formula 1 tarihinde muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek lastik basınçlarıyla yarışıyoruz.”

“Lastikler geçen yıla göre çok farklı tepkiler veriyor. Monako'da araca ve lastiklere karşı hiç güvenim yoktu ve orada sürüş tarzımı değiştirmekten bahsederken muhtemelen biraz fazla sert konuşup aceleci davrandım."

Barselona’da teknik verileri bir kenara bırakıp tamamen karting günlerindeki gibi refleksleriyle süreceğini belirten Russell, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu hafta sonuna tamamen temiz bir zihinle giriyorum.”

George Russell, Mercedes-AMG W17 Fotoğraf: Erik Junius

“Kendimi verilere, telemetrilere boğup 'Sorun ne, nasıl çözeceğim?' diye aşırı düşünerek yıpratmayacağım. Geçen yıl verilere neredeyse hiç bakmıyordum; sadece araca oturuyor, içgüdülerimle sürüyor ve hızlı gidiyordum.”

“Beynimiz pistte yapılması gereken adaptasyonu biz fark etmeden, bilinçaltında zaten otomatik olarak öğreniyor ve sürüş tarzını aracın limitlerine göre evrimleştiriyor.”

“Barselona gibi geleneksel bir pistte yeniden o saf içgüdüsel sürüşü yakalamak için sabırsızlanıyorum."