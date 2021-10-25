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Russell: "Şampiyonada olduğumuz yer, daha fazla zorlamama izin veriyor"

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George Russell, Williams'ın üreticiler şampiyonasında sekizinci olmalarından dolayı rahat olmaları nedeniyle son yarışlarda zorlamasının daha kolay bir hâl aldığını söyledi.

Russell: "Şampiyonada olduğumuz yer, daha fazla zorlamama izin veriyor"

Belçika GP'sinde Russell'ın aldığı ikinciliğin ardından Williams, puan sıralamasında Alfa Romeo'nun büyük farkla önüne geçti ve Russell, puan farkının fazla olması nedeniyle risk almanın daha kolay olduğunu ve potansiyel puan kayıplarının oluşma riskinin düşünülmediğini söyledi.

Bu rahatlığın ona, özellikle ilk turlarda, farklı şeyler denemesi için özgüven sağladığını da belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu Austin'de yapılan yarışa son sıradan başlayan Russell, startın ardından 14. sıraya yükseldi.

Konu hakkında konuşan Russell, "Bence bu ilk turlar konusunda sırtımdaki yük biraz daha azaldı. Şu anda daha fazla atak yapmak ve bunu yapmak için özgüvenim var. Bugün 20. sıradan 14. sıraya çıkmak da güçlü bir starttı."

"Ve bence bu durumda, şampiyonada olduğumuz durumda, küçük bir ara bölge var ve bu da benim piste çıkıp limitleri zorlamama yardımcı oluyor."

"Dürüst olmak gerekirse bundan zevk alıyorum. Ben genelde çok fazla büyük hata yapan bir sürücü değilim. Ancak ben kendimi pistte zorlamak istiyorum ve üçüncü antrenman seansında bir hata yaptım, Zandvoort'ta sıralamalarda hata yaptım."

"Ve ben sadece son birkaç yarışta daha fazla ne olup olmadığını görmek için sınırları zorlamak istiyorum." dedi.

Russell aynı zamanda 2022'de Mercedes'e geçecek olmasının da kendisini güçlü bir pozisyona soktuğunu belirtti: "Üzerimde daha az baskı var, bence üreticiler şampiyonasında daha rahat olduğumuz bir noktadayız ve kişisel olarak gelecek sene neler olacağı da kendi açımdan belli oldu."

"Kişisel olarak benim durumumda her şey belli olduğu için piste çıkıp yeni bir şeyler denemekten ve hata yapmaktan korkmuyorum."

"Bu, 2019'da benim piste çıkıp yeni bir şeyler denememe çok benziyor, elimdekileri geliştirmeye ve hata yapmaktan korkmamama yardımcı oluyor."

Amerika GP'sinde güçlü bir start almasına rağmen Russell, yarışı 14. sırada tamamladı.

İngiliz pilot, aracın piste uygun olmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Bu hafta sonu tempoyu bulmakta zorlandık. Bence çok garip bir pistti, asfaltta yeterince yol tutuş yoktu ve bence tüm sürücüler zorluk çekiyordu, biz de buna optimize olamadık ve elimizdekinin en fazlasını veremedik."

"Son sıradan yarışa başladık, iyi bir start ile beraber 14. sıraya çıktık ve orada kaldık, bir şey kazanmayıp bir şey kaybetmedik. Tabii ki Alfa'daki rakiplerimiz de puan alamadılar."

"Bence yere basma kuvveti bu hafta sonu çok ama çok büyük bir etkendi. Bu yarış daha çok fakirin fakirleştiği, zenginin zenginleştiği bir yarış oldu ve bence yere basma kuvveti olarak nerede olduğumuzu biliyoruz, en iyi takımların seviyesinde değiliz."

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