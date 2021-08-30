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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Russell: "Şampiyona sekizinciliğini garantiledik sayılır"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, elde ettikleri dokuz puanının ardından artık şampiyona sekizinciliğini garantilediklerini düşünüyor.

Russell: "Şampiyona sekizinciliğini garantiledik sayılır"

Belçika'da gerçekleştirilen yarış güvenlik aracı arkasında atılan iki turun ardından sona erdi ve her pilota normalde kazandıklarının yarısı kadar puan verildi.

Sıralama turlarındaki harika performansıyla ikinci olan Russell, yarış gerçek anlamda başlamadığı için pozisyonunu korudu ve ikinci olarak podyuma çıktı.

Kariyerinin ilk podyumunu alan Russell, şartlarla ilgili şöyle dedi: "Elbette ilk podyumumu bu şekilde kazanmak istemezdim. Garip bir şekilde aldım fakat sonunda sıralama turlarındaki harika performansımız için ödüllendirilmiş olduk."

"Tribünlerdeki ve TV başındaki seyircilerin, yarışın keyfini çıkaramaması gerçekten üzücü. Fakat önümde sadece bir araç olmasına rağmen hiçbir şey göremiyordum ve gözlerim kapalı sürüyor gibiydim. Ayağımı sürekli gaz pedalından çekmek zorunda kaldım. Şartlar yarışmak için fazla tehlikeliydi. Bu yüzden FIA doğru kararı verdi."

"Hatta durum akşam daha da kötüleşti. Yavaş yavaş hava kararmaya başladı, yağmur iyice arttı ve pist koşulları hiçbir şekilde yarışın devam etmesine izin vermiyordu. Evet, bekleyiş uzun sürdü ama takımımız için inanılmaz bir sonuç oldu. Bunu nasıl elde ettiğimizin bir önemi yok, sonuçta podyum podyumdur. Arka arkaya üç sezon şampiyonada sonuncuyduk ve fakat burada ilk çizgiye oturduk ve bir podyum kazandık. Williams ile böyle bir sonuç almaktan gurur duyuyorum."

Russell, pistin en çok hangi kısmında şartların kötü olduğu sorulduğunda, "Bence en zor kısım ilk virajdan Eau Rouge'a ve beşinci viraja kadar olan kısımdı. Saatte 320 km/s hızda giderken sprey etkisi inanılmazdı. Önümdeki Max'in nerede olduğunu dahi göremiyordum ve arkamdakilerin en ufak bir şey görmeleri bile zordu. Düzlüklerde gaz pedalına tamamen basamadım. Lastikler yavaş yavaş soğudu ve güvenlik aracı arkasında attığımız her turda durum daha da kötüydü."

"Gözlerimiz kapalı sürmek gibiydi. Eğer yarışa normal şekilde başlasaydık, tam bir kaos olurdu. Bu yüzden yarışa başlamama kararı doğruydu. Daha erken başlayıp, yağmur şiddetlenmeden önce yarış yapabilir miydik? Bilmiyorum, belki de olabilirdi." cevabını verdi.

Russell ikinci olarak dokuz puan almayı başardı ve William, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bu pozisyonu tutabilir.

Bunun şampiyona sekizinciliğini garantileyen bir sonuç olup olmadığı sorusuna Russell, "Muhtemelen öyle. Bence Macaristan'da kazandığımız puanlar bunun için yeterliydi ama bugünkü sonucun ardından takım üzerindeki baskı daha da azalacak. Artık her zaman risk almayı, bazı radikal fikirleri denemeyi göze alabiliriz. Daha fazla puan alamamak için hiçbir neden göremiyorum. Bu yüzden de gelecek hafta sonu için sabırsızlanıyorum. Görünüşe bakılırsa Zandvoort pisti çok etkileyici. Orada mücadele etmek kolay olmayacak fakat yarış esnasındaki atmosferin inanılmaz olması bekleniyor." cevabını verdi.

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Gasly: "Bugün puan almayı hak ettiğimi hissetmiyorum"

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