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Formula 1 Haberler

Russell "şampiyon olmak" istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

George Russell, galibiyetler ve şampiyonluklara olan açlığının son yıllarda arttığını ve hedefinin bu olduğunu söyledi.

Russell "şampiyon olmak" istiyor

George Russell, Formula 1'deki ilk yarışına 2019 yılında Williams ile katılmıştı. Takım geçmişte önemli başarılar elde etse de, son yıllarda genel olarak hep gridin en gerisinde mücadele etti.

Russell, bu sebeple 2019'da en geride mücadele etek zorunda kaldı. 2020'de işler biraz daha iyi gitse de, İngiliz ekiple ilk puanlarını bu yıl alabildi.

İlk puanlarını Macaristan'da alan Russell, yağmurlu Belçika sıralama turlarında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti ve yarışın tam olarak başlayamamasının da yardımıyla kariyerinin ilk podyumunu aldı.

Bu performansın ardından Mercedes, 2022 için Valtteri Bottas'la yola devam etmeme kararı aldı ve yerine Russell'ı getirmeyi seçti.

Bu yıl düzenli olarak iyi performanslar sergileyen Britanyalı pilot, Grove merkezli en geride yarışmanın sadece kendi arzusunu artırdığını söyledi.

Crash.net'e konuşan Russell, "Kazanmak istiyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum ve şimdiye kadar tüm zamanımı gridin arkasında geçirdim."

"2020 güçlü bir yıldı fakat yeterli değildi. 2021 daha da iyiydi ama yine de yeterli değildi."

"İkinci bölüme ye ilk kez kaldığımda, bunu doyasıya kutladık. Fakat ikinci ve üçüncü kez yaptığınızda, etkisi geçiyor, üçüncü bölüme kalmak istiyorsunuz."

"Üçüncü bölüme kaldığımızda, bunu kıyasıya kutladık ve heyecanlandık. Fakat sonrasındaki yarışlarda, tüm yarışlarda üçüncü bölüme kalmak istiyorsunuz. Dünya şampiyonu olana kadar asla yeterli olmuyor."

"Elbette bana bir seçenek sunsaydın ve sonuncu olmayı mı yoksa 10. olmayı mı tercih edeceğimi sorsaydın, hiç şüphesiz 10. sıra derdim."

"Fakat, bu doğrusal bir ilerleme değil, yavaş yavaş öğreniyorum. Eğer 10. sıradaysam, o zaman hâlâ şampiyon değilim demektir. Bu yüzden endişelenmiyorum."

"Bunu bu şekilde öğrenebildiğim için mutluyum. Elde etmek istediğim şeyi almama yardımcı olacak bir araca sahip olduğumda, bunun için mümkün olduğunca hazır olacağım." dedi.

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