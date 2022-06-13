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Russell: "Sadece rakiplerimizin yaşadığı sorunlara güvenemeyiz"

Mercedes pilotu George Russell, Bakü'de rakipleri sorun yaşamasaydı beşincilikten öteye gidemeyeceği için, Mercedes'in daha fazlasına ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Russell: "Sadece rakiplerimizin yaşadığı sorunlara güvenemeyiz"
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George Russell, Bakü'de bir kez daha karşısına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek bu yılki üçüncü podyumunu almayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Russell, şöyle dedi: "Bence normal şartlar altında, kendi tempomuzla alabileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü. Fakat bu bir takım çalışmasıdır ve fırsat çıktığında onları almak, o puanları toplamak için orada olmanız gerekir."

"Fakat her iki fabrikada da sıkı şekilde çalışıyoruz. Bugün dayanıklı bir araç, dayanıklı bir güç ünitesine sahip olmamız ve rakiplerimizin hatalarından faydalanmamız sayesinde bu sonucu aldık."

"Aracın bugün iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Denge gayet iyi. Bence asıl zorluk aracın tabanın yere vurması."

"Yine dediğim gibi daha fazla performans bulmak ve bunu ortaya koymak için ne yapmamız gerektiğini anlamak için çalışmayı sürdürmeliyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, chats with George Russell, Mercedes-AMG

Max Verstappen, Red Bull Racing, chats with George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Kanada'da deneyeceğimi önemli bir güncelleme ya da başka bir şey olacağını düşünmüyorum. Fakat Silverstone için elimizde daha iyi bir çözüm olabilir."

Russell, bu yıl şimdiye kadar tüm yarışları ilk beş içerisinde bitirdi ve artık Charles Leclerc ile arasında sadece 17 puan var.

Russell, "Bence en önemli şey düzenli olarak puan almak. Bu, her yarışta puan alma şansınızın olduğu bir şampiyona ve araç ne kadar hızlı olursa olsun, eğer o puanlar alamıyorsanız hiçbir yere varamazsınız."

"Bu yüzden az önce de dediğim gibi fabrikadaki herkesin dayanıklı bir araç ortaya koyma konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Yine  de başkalarının sorunlarına güvenmeye devam edemeyiz. Bu yüzden daha fazla  performans bulmamız gerekiyor." dedi.

Mevcut durum göz önüne alındığında Mercedes'in farklı bir konsepti düşünme vaktinin gelip gelmediği sorusuna Russell, "Bence her şeye karşı açık fikirli olup, mantıklı olanı seçmeliyiz. Şu noktada tüm seçenekler masanın üzerinde."

"Sonunda sadece mümkün en hızlı aracı hazırlamaya çalışıyoruz. Bana göre dalgalanma aslında bu hafta sonu o kadar da kötü değildi. Neredeyse bu konuda hiç sorunumuz yoktu. Sadece daha fazla performans elde etmek için mümkün olduğunca yere yakın sürmeye çalışıyoruz."

"Fakat bunu başarmakta biraz güçlük çekiyoruz. Kısacası şu anda her şeye açığız ve tüm seçenekler masanın üzerinde." dedi.

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