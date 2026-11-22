Formula 1 Las Vegas GP
Russell: "Riskli bir hamle yaptım ve bedelini ödedim, hiç pişman değilim"
Las Vegas Grand Prix'sinin son turlarında hata yapan Mercedes pilotu George Russell, aldığı riskten pişmanlık duymadığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 06:35
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sinde zafer mücadelesi verirken son turlardaki manevrasında istediğini bulamayan Mercedes pilotu George Russell, yarışın ardından yaşadığı hayal kırıklığına rağmen kararının arkasında durdu.
Yarış boyunca sürekli yer değiştiren "yo-yo" tarzı mücadelenin bir noktadan sonra yorucu hale geldiğini ve düzlüklerdeki devasa hız farklarına uyum sağlamaya çalıştıklarını belirten İngiliz pilot, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Yarışı kazanmak istiyorsam son birkaç tura girerken ikinci sırada olmam gerektiğini biliyordum.”
“Kimi'nin geçiş modu açık değildi, ben de yüksek riskli bir hamle yaptım ve bedelini ödedim ama hiç pişman değilim. Elbette hayal kırıklığı yaşıyorum fakat temkinli davransaydım da yarışı zaten üçüncü bitirecektim."
Yarışın ilk bölümündeki enerji dağıtımı stratejileri nedeniyle orta sektörde savunmasız kalarak beşinciliğe kadar gerilediğini ancak strateji değiştirerek yeniden ön gruba tırmandığını ifade eden Russell, son tur planını ve düzlüklerdeki aşırı hız farklarını da değerlendirdi: "İlginç bir yarıştı, sanırım yarısına kadar oldukça eğlenceliydi. Ancak bir noktadan sonra biraz yorucu olmaya başladı çünkü arka gruptan kopup fark açmak kesinlikle imkansızdı.”
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Verstappen'i geçip start-finiş çizgisinde önde kalabilmek için çok iyi bir enerji dağıtım stratejisinde olduğumu hissediyordum. Kimi baskı yapıyordu ama Max çizgiye gelmeden liderliği çoktan geri alıyordu.”
“Bu durum beni orta sektörde çok savunmasız bıraktı ve bu yüzden sıra kaybettim. Beşinciliğe kadar düştüm, ardından strateji değiştirmek zorunda kaldım ve bu da yeniden ön sıralara dönmemi sağladı.”
“Her şeye yarış içinde adapte olduk, gerçekten çok tuhaftı. Düzlüklerdeki hız farkları da devasaydı: Bazen Max'e karşı 1.3 saniye civarında avantaj elde ediyordum. Çok garip bir yarıştı."
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- Motorsport.com Ekibi
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