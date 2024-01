Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"

2020'nin başlarında Ferrari ve Red Bull eşit durumda gözükseler de, sezonun ilerleyen bölümlerininin ardından Red Bull nihayetinde üstün güç oldu.

2023, F1 tarihinin en tek taraflı sezonlarından biriydi. Mercedes pilotu Russell, Milton Keynes ekibinin 2024'te yine zirvede başlayacağını kabul ediyor.

Mercedes'e geçtiğinden beri Russell, Gümüş Oklar'ın şampiyonluk yarışından uzaklaşmasıyla birlikte beklediği performansı gösteremedi.

Red Bull'un şu anda griddeki en güçlü takım olması nedeniyle bu durumun yakın zamanda değişmesi pek olası görünmüyor. Ancak Russell 'bir şeylerin değişebileceği' konusunda iyimser.

Telegraph'a verdiği demeçte Russell, "Şu anda 12 ay öncesine göre kesinlikle daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum."

"Birkaç aydır yeni araç konseptimiz üzerinde çalışıyoruz. Her şeyi 1.000 kez kontrol ettik ve hepimiz kendimize çok güveniyoruz."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

"Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok. Ancak bu uzun bir sezon. Her zamankinden daha erken başlıyor ve her zamankinden daha geç bitiyor. Her şey değişebilir."

"Kendi adıma heyecanlıyım. Kendimi iyi hissediyorum. Gelecek yıl herkes için temiz bir sayfa olacak."

"Umarım 2022'deki gibi performans sergileyebileceğim ve sonuçlar alabileceğim ya da en azından 2022'deki gibi sonuçları en üst düzeye çıkarabileceğim bir sezon olur. Kendime olan güvenim hiçbir şekilde sarsılmadı." dedi.

2022'de Lewis Hamilton'ı yenen Russell, geçen sezon yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın gerisinde kaldı. Ama tüm zamanların en iyi pilotu olarak tanımladığı kişiyle yarışmak gözünü korkutmuyor.

"Bu yıl boyunca ortalama olarak Lewis'in seviyesindeydim. Sadece onun seviyesinde olmakla yetinmiyorum. Onun önünde olmak istiyorum. Ama aynı zamanda gerçekçi de olmalıyım."

"Tüm zamanların en iyi sürücüsüne karşı yarışıyorum. Biliyorsunuz, bence sıralama istatistikleri, sprint yarışlarını da dahil ederseniz, tamamen aynıyız. Hız açısından da genel olarak aynıyız."

"Yani olumlu yönler de var. Dürüst olmak gerekirse burada onda bir ya da iki oranında gerideyken 'Şansımıza burada bir sonuç aldık ya da şansımıza orada bir sonuç aldık' demek yerine sonuçlar olmadan ama iyi bir hıza sahip şekilde oturmayı tercih ederdim." dedi.