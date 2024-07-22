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Formula 1 Macaristan GP

Russell: "Red Bull'dan çok uzakta değiliz"

George Russell, Mercedes'in Ferrari'nin tartışmasız önünde olduğunu ve Red Bull'dan da çok uzakta olmadığını düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Russell, 17. sırada başladığı Macaristan Grand Prix'sini 9. sırada tamamlayarak puan almayı başardı.

Mercedes pilotu, gridin gerisinden başladığı için sert lastikle start alarak uzun bir ilk stint atmayı planlıyordu. 

34. turdaki ilk pitin ardından Russell, piste 11. sırada döndü ve hasarı minimuma indirmeye devam etti.

Yarışın ardından konuşan Britanyalı, bunun 'en az rekabetçi oldukları hafta sonu' olmasına rağmen yine de Lewis Hamilton'ın üçüncülüğü ile podyuma çıkmayı başardıkları için memnun olduğunu dile getirdi.

"Dürüst olmak gerekirse sert lastik oldukça kötü hissettiriyordu. Sanırım iki sert lastiğe sahip olmak bizi biraz tehlikeye attı."

"Takım olarak bunun muhtemelen en az rekabetçi yarış hafta sonumuz olduğunu söyleyebilirim ama Lewis yine de podyumdaydı. Artık takım olarak üst üste beş podyumumuz var, bu yüzden bundan olumlu sonuçlar çıkaracağız. Sadece sıcaklığa bağlı olarak performansımızda bir dalgalanma olduğunun farkındayız."

Russell'a, gridde tam olarak hangi konumda oldukları sorusu yöneltildiğinde Mercedes pilotu şu şekilde cevap verdi: "Bence hiç şüphesiz Ferrari'nin önündeyiz ve Red Bull'dan da çok uzakta değiliz."

"Ama dediğim gibi, bu beş yarışın ikisinde açık ara en hızlıydık ve diğer üçünde ikinci ya da üçüncü sıradaydık."

"Belki de bu sadece sezon içindeki doğal dalgalanmalardır ama sıcaklıkla kesinlikle bir ilişkisi var gibi görünüyor."

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