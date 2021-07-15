Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

Mercedes'in genç sürücü programından yetişen George Russell, GP3 ve Formula 2 gibi serilerde şampiyonluk ipini göğüslemiş, ardından da Formula 1'e adım atmıştı.

İngiliz pilotun Williams'la yaptığı anlaşma üç yıllıktı ve bu yılın ardından kontratı sona eriyor. Russell, şimdiye kadar sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekse de, Mercedes henüz kendisini ana takıma alıp almama konusunda kararsız.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in 2022 için Russell'ı ana takıma almaması halinde İngiliz pilotla ciddi şekilde ilgilenebileceklerini söylemişti ve Russell da Red Bull'la ilgili iddialara kapıyı kapatmadı.

F1 Nation Podcast'ine konuk olan İngiliz pilot şöyle dedi: "Ben bir Mercedes sürücüsüyüm ve şu anda Mercedes'e bağlı durumdayım."

“İlk günden beri benimle beraberdiler ve bana gerekli tüm imkanları verdiler. Onların benim çıkarımı düşündüğüne yürekten inanıyorum."

“Fakat ben, gerçekten her zaman herkesle ilişkimi açık tutmayı seviyorum. Hiçbir kapıyı kapatmayı sevmiyorum ve eğer biri benimle konuşmak isterse de buna asla 'hayır' demem."

“Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz ve işler oldukça büyük ölçüde değişebilir."

“Örneğin Stefano'ya [Domenicali] bakmanız yeterli. Ferrari'nin takım patronuydu ve şimdi Formula 1'in CEO'su. Sanırım 10 yıl önce bunu tahmin edemezdiniz."

Russell, asıl odak noktasının en iyi formunu korumak olduğunu dile getirdi.

"Asla pes edemezsiniz. Formula 1'in benzersiz olan tarafı, toplamda sadece 20 yarış koltuğu olması."

"Eğer formunuzu kaybetmeye başlarsanız ve sonuçlar yeterince iyi olmazsa, bir şekilde koltuğunuzu kaybederseniz. O zaman onu geri alacağınızın garantisi de olmaz."

"Futbolda formunuz düşerse birkaç hafta yedek kulübesinde kalabilirsiniz ama sonrasında antrenmanlarda kendinizi yeniden kanıtlama şansınız vardır. Ya da tenisteyseniz, formunuz düşebilir, dünya sıralamasında gerileyebilirsiniz ancak formunuzu yakalayarak tekrar ilk 10'a ya da bir dünyanın bir numarasına yükselebilirsiniz.

"Fakat Formula 1'de, eğer 25. sıradaysanız, burada işiniz yok demektir."