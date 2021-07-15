Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak Sonraki / Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

George Russell, kendisine yaptığı yatırımlardan sonra önceliğinin Mercedes olduğunu söylese de, Red Bull ve diğer takımlara kapıyı kapatmıyor.

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

Mercedes'in genç sürücü programından yetişen George Russell, GP3 ve Formula 2 gibi serilerde şampiyonluk ipini göğüslemiş, ardından da Formula 1'e adım atmıştı.

İngiliz pilotun Williams'la yaptığı anlaşma üç yıllıktı ve bu yılın ardından kontratı sona eriyor. Russell, şimdiye kadar sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekse de, Mercedes henüz kendisini ana takıma alıp almama konusunda kararsız.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in 2022 için Russell'ı ana takıma almaması halinde İngiliz pilotla ciddi şekilde ilgilenebileceklerini söylemişti ve Russell da Red Bull'la ilgili iddialara kapıyı kapatmadı.

F1 Nation Podcast'ine konuk olan İngiliz pilot şöyle dedi: "Ben bir Mercedes sürücüsüyüm ve şu anda Mercedes'e bağlı durumdayım."

“İlk günden beri benimle beraberdiler ve bana gerekli tüm imkanları verdiler. Onların benim çıkarımı düşündüğüne yürekten inanıyorum."

“Fakat ben, gerçekten her zaman herkesle ilişkimi açık tutmayı seviyorum. Hiçbir kapıyı kapatmayı sevmiyorum ve eğer biri benimle konuşmak isterse de buna asla 'hayır' demem."

“Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz ve işler oldukça büyük ölçüde değişebilir."

“Örneğin Stefano'ya [Domenicali] bakmanız yeterli. Ferrari'nin takım patronuydu ve şimdi Formula 1'in CEO'su. Sanırım 10 yıl önce bunu tahmin edemezdiniz."

Russell, asıl odak noktasının en iyi formunu korumak olduğunu dile getirdi.

"Asla pes edemezsiniz. Formula 1'in benzersiz olan tarafı, toplamda sadece 20 yarış koltuğu olması."

"Eğer  formunuzu kaybetmeye başlarsanız ve sonuçlar yeterince iyi olmazsa, bir şekilde koltuğunuzu kaybederseniz. O zaman onu geri alacağınızın garantisi de olmaz."

"Futbolda formunuz düşerse birkaç hafta yedek kulübesinde kalabilirsiniz ama sonrasında antrenmanlarda kendinizi yeniden kanıtlama şansınız vardır. Ya da tenisteyseniz, formunuz düşebilir, dünya sıralamasında gerileyebilirsiniz ancak formunuzu yakalayarak tekrar ilk 10'a ya da bir dünyanın bir numarasına yükselebilirsiniz.

"Fakat Formula 1'de, eğer 25. sıradaysanız, burada işiniz yok demektir."

paylaşım
yorumlar
Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Önceki haber

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Sonraki haber

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

13 s
2
Formula 1

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

1 s
3
Formula 1

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

19 s
4
Formula 1

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı

35 dk
5
Formula 1

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

1 g
Son Haberler
Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı
F1

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı

35dk
Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor
F1

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

1 s
Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak
F1

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

1 s
Silverstone'da yağmur beklenmiyor
F1

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

2 s
Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"
F1

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

2 s
Son Videolar
F1'in deneyeceği 06:05
Formula 1
14 s

F1'in deneyeceği "sprint yarış" nedir?

Silverstone'da sanal bir tur 01:37
Formula 1
19 s

Silverstone'da sanal bir tur

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı Britanya GP
Formula 1

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak Britanya GP
Formula 1

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Silverstone'da yağmur beklenmiyor Britanya GP
Formula 1

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

Çok Okunanlar Bugün

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor
Formula 1 Formula 1

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

Wolff: "Silverstone aracımıza daha iyi uymalı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Silverstone aracımıza daha iyi uymalı"

Silverstone'da yağmur beklenmiyor
Formula 1 Formula 1

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"
Formula 1 Formula 1

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

Son Haberler

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor
Formula 1 Formula 1

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak
Formula 1 Formula 1

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Silverstone'da yağmur beklenmiyor
Formula 1 Formula 1

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.