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Russell: "Red Bull ile fark 1 saniyeden 0.3 saniyeye geriledi"

George Russell, Red Bull'un tüm yarışları kazanacağı görüşünden tam olarak geri adım atmasa bile farkın biraz kapandığını itiraf ediyor.

Altay Gök
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Russell: "Red Bull ile fark 1 saniyeden 0.3 saniyeye geriledi"
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Bahreyn'deki açılış yarışında Red Bull'un dominant bir dubleye gitmesi, Mercedes'in ise ancak 5-7 olabilmesinin ardından konuşan Russell, yarış sonrası yaptığı bir açıklamada "Red Bull'un bu sezonki tüm yarışları kazanacağını" söylemişti.

Tüm bu karamsar düşüncelere rağmen Mercedes, süspansiyon ayarlarını iyileştirmek antrenman seanslarından faydalandığı Avustralya'da kayda değer bir performans artışı yaşadı.

Özellikle sıralama turlarında güçlü görünen Mercedes, yarışa Russell ile ikinci, Lewis Hamilton ile üçüncü sırada başladı ve yarışın startında her iki araç da Verstappen'i geçmeyi başardı!

Her ne kadar sonrasında Russell bir güç ünitesi arızasıyla yolda kalmış, Hamilton ise Verstappen'e rahatça geçilmiş olsa da takımın ilk kez olumlu bir sinyal aldığını söyleyebiliriz -öyle ki, bu performans nedeniyle Russell bile Bahreyn'deki yorumlarını biraz yumuşattı.

Russell, "Açıkçası, Bahreyn'de olduğu gibi sinir bozucu bir hafta sonundan sonra, o anın sıcaklığıyla bazı şeyler söylüyorsunuz."

"Evet, hâlen Red Bull'un herkesten bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve buna rağmen sıralama turlarında hem Lewis, hem ben araçtan en iyi şekilde yararlandık." 

"Max'in söylediklerine bakılırsa, muhtemelen Red Bull'un cebinde biraz daha fazlası vardı. 0.3 saniyelik bir farktan bahsediyoruz, normalde bir saniye öndelerdi.

"Dolayısıyla vazgeçmeyeceğiz, zorlamaya devam edeceğiz. Araca bazı güncellemeler getirdikten sonra sezonu yeniden değerlendirmemiz gerekecek." 

"Birkaç yarış içinde güncellemelerin istediğimiz gibi çalışıp çalışmadıklarını ve [Red Bull ile] mücadele edip edemeyeceğimizi ilk kez gerçekten öğrenebileceğiz." dedi

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