Russell: “Red Bull, hızlı virajlarda her zaman çok güçlüydü”
George Russell, Britanya GP öncesinde Red Bull'un yüksek hızlı virajlardaki üstünlüğüne dikkat çekti.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Avusturya'da elde ettiği galibiyetin ardından Silverstone'da performansını sürdürmeyi hedefleyen George Russell, Red Bull'un yüksek hızlı pistlerde Mercedes için en büyük tehdit olmaya devam edeceğini söyledi.
Silverstone öncesinde basına konuşan İngiliz pilot rakiplerinin Avusturya'daki temposunu değerlendirdi ve her hafta sonu değişen güç dengelerini şu sözlerle ifade etti: "Ferrari, Avusturya'da güç ünitesindeki aşırı ısınma problemleri yüzünden zor bir yarış geçirdi; bu yüzden tam potansiyellerini gösterebildiklerini düşünmüyorum.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Red Bull ise bilindiği üzere yüksek hızlı virajlarda her zaman çok güçlü bir takım olmuştur ve Avusturya’da da durum böyleydi.”
“Şu anda her hafta sonu galibiyet mücadelesi verebilecek dört ya da beş pilot var. Elbette biz bu grubun önünde kalmaya çalışıyoruz ama Lando'nun Miami'de, Lewis'in Barselona'da kazanabileceğini gördük; Max de geçen hafta hemen arkamdaydı. Bizi kıyasıya bir mücadelenin beklediğini düşünüyorum."
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