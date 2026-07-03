Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Russell: “Red Bull, hızlı virajlarda her zaman çok güçlüydü”

George Russell, Britanya GP öncesinde Red Bull'un yüksek hızlı virajlardaki üstünlüğüne dikkat çekti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Avusturya'da elde ettiği galibiyetin ardından Silverstone'da performansını sürdürmeyi hedefleyen George Russell, Red Bull'un yüksek hızlı pistlerde Mercedes için en büyük tehdit olmaya devam edeceğini söyledi.

Silverstone öncesinde basına konuşan İngiliz pilot rakiplerinin Avusturya'daki temposunu değerlendirdi ve her hafta sonu değişen güç dengelerini şu sözlerle ifade etti: "Ferrari, Avusturya'da güç ünitesindeki aşırı ısınma problemleri yüzünden zor bir yarış geçirdi; bu yüzden tam potansiyellerini gösterebildiklerini düşünmüyorum.”

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Red Bull ise bilindiği üzere yüksek hızlı virajlarda her zaman çok güçlü bir takım olmuştur ve Avusturya’da da durum böyleydi.”

“Şu anda her hafta sonu galibiyet mücadelesi verebilecek dört ya da beş pilot var. Elbette biz bu grubun önünde kalmaya çalışıyoruz ama Lando'nun Miami'de, Lewis'in Barselona'da kazanabileceğini gördük; Max de geçen hafta hemen arkamdaydı. Bizi kıyasıya bir mücadelenin beklediğini düşünüyorum."

İzle: F1 Gündem: Verstappen'in McLaren'a katılma şartı, Ferrari ve Aston Martin'den önemli güncelleme!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alpine, Jeremy Clarkson ile Britanya GP’sine özel ortaklığını duyurdu
Sonraki haber Norris’ten Verstappen iddialarına yanıt: "Pek çok pilot McLaren’e gelmek istiyor"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

2026 Britanya GP 1. antrenman: Hamilton zirvede, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
2026 Britanya GP 1. antrenman: Hamilton zirvede, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada

Norris’ten Verstappen iddialarına yanıt: "Pek çok pilot McLaren’e gelmek istiyor"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Norris’ten Verstappen iddialarına yanıt: "Pek çok pilot McLaren’e gelmek istiyor"

Canlı dereceler: Britanya GP 1. antrenman

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Canlı dereceler: Britanya GP 1. antrenman

Son Haberler

Holgado: "En üst klasmanda yarışmak hayatımın hayali"

MotoGP
MGP MotoGP
Hollanda GP
Holgado: "En üst klasmanda yarışmak hayatımın hayali"

2026 Britanya GP 1. antrenman: Hamilton zirvede, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
2026 Britanya GP 1. antrenman: Hamilton zirvede, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada

Antonelli'nin Avusturya GP sonucu nasıl özgüvenini artırdı?

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Antonelli'nin Avusturya GP sonucu nasıl özgüvenini artırdı?

Piastri, Verstappen iddiaları hakkında: "McLaren benden oldukça memnun"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Piastri, Verstappen iddiaları hakkında: "McLaren benden oldukça memnun"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle