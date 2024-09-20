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Formula 1 Singapur GP

Russell: "Red Bull, hızını kaybetmiş gibi görünüyor"

George Russell, kendisi için zorlu geçen cuma gününün ardından rakipleri Red Bull'un da hızdan yoksun olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, cuma günü aracın dengesiyle mücadele etti ve ikinci antrenman seansında 8. virajda kilitlenip düşük hızda duvara çarptı.

Kırık bir ön kanat dışında Mercedes aracı bu kazadan hasarsız ayrıldı.

Seansın ardından konuşan Mercedes pilotu, şunları söyledi: "Kaza söylenecek pek bir şey yok ama bizim için gerçekten zorlu bir cuma günüydü."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bugün gerçekten hızımızın altındaydık ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor. Bu gece bazı cevaplar bulacağımızdan eminim."

"Dışarıda pek çok sürpriz var. Örneğin VCARB ve Williams araçları gerçekten çok hızlı. Red Bull hızını kaybetmiş gibi görünüyor."

"McLaren'lar ve Ferrari'lerle aramızda büyük bir fark var gibi görünüyor. En azından öndeki dörtlünün arasında bir yer bulmayı umuyoruz, ama şu anda yapmamız gereken çok şey var."

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