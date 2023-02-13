Russell: "Red Bull cezadan, kağıt üzerinde göründüğü kadar kötü etkilenmeyecek!"

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Bilindiği üzere Red Bull, 2021 bütçe sınırını aştığı için 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve ayrıca 12 ay boyunca aerodinamik test süresi %10 azaltıldı.

Ancak Mercedes pilotu George Russell, cezanın Red Bull'u rakamların gösterdiği kadar etkilemeyeceğini, çünkü Avusturyalı takımın Mercedes'in aksine sağlam bir temeli olduğunu söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Russell, "Ceza gerçekten bir faktör olabilir ancak Red Bull, çok yüksek bir seviyeden başlama ve temele sahip olma avantajına sahip."

"Biz, rüzgar tünelinde geçirdiğimiz zamanı hangi yöne gideceğimize dair cevaplar bulmak için kullanıyoruz. Oysa Red Bull başından beri doğru yolda ilerliyor ve sorunları çözmeye değil, performansı artırmaya odaklanmış durumda."

"Rüzgar tünelinde çok daha fazla zamana sahip olacağız gibi görünse de, bunun onlara kağıt üzerinde göründüğü kadar zarar vereceğini sanmıyorum."

"Muhtemelen bu ekstra %10'u Red Bull'un zaten çözmüş olduğu sorunları çözmek için kullanacağız." dedi.