Russell: "Red Bull, bu hafta sonu 'kendi liginde' yarışacak"

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Red Bull, geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan sezon öncesi testlerde belirgin bir zayıflık göstermedi. Ancak testler Mercedes ve Ferrari için o kadar sorunsuz geçmedi, bu yüzden iki takımın pilotları da Red Bull'un tempoyu belirlemesini bekliyor.

Mercedes pilotu George Russell bu konuda, "Umduğumuz kadar sorunsuz bir üç gün olmadı."

"Ama bence testten çıkardığımız dersler -İngiltere'ye geri döndüm, simülatördeydim- öğrendiklerimiz, elde ettiğimiz bulgular bence bu hafta sonu için bizi daha iyi bir konuma getirecek."

"Ancak Red Bull'un bu hafta sonu için kendi liginde yarışacağını söylemek kesinlikle doğru olur. İkincilik için muhtemelen Ferrari ve Aston Martin arasıda iyi bir mücadele göreceğiz." dedi.

Geçen yılki dünya şampiyonasını Red Bull pilotu Max Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamlayan Charles Leclerc de son şampiyon takımın bu yıla lider olarak başlayacağına inanıyor.

Leclerc, "Güçlü bir başlangıç yaptılar, Red Bull ve Max çok güçlü görünüyor."

George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu sadece bir test, bu yüzden ne kadar olduğunu söylemek zor ama bize kıyasla öndeler gibi görünüyor. Yani yapmamız gereken bazı işler var. Bu sadece bir başlangıç ama hedefimiz kesinlikle daha iyisini yapmak." şeklinde yorum yaptı.

Verstappen ise, Red Bull'un sezon öncesi hazırlıklarının plana uygun gittiğini söyledi: "Gerçekten iyi bir üç gün geçirdik. Bence kış boyunca kaydettiğimiz ilerleme de çok iyiydi."

"Elbette bunu bu hafta sonu göstermeliyiz. Ancak sadece bu hafta sonu değil, bundan sonra da gelişmeye devam edeceğiz çünkü her pist araç için farklı oluyor. Ama evet, testler bizim için iyiydi."

Ayrıca Verstappen, RB19'u RB18'e göre 'her yerde' yapılan bir gelişme olarak tanımladı.

"Amacımız tam olarak bu. Yani, aracı her zaman geliştirmeye çalışıyoruz, şu anda araç iyi ve dengeli hissettiriyor."

"Elbette her takım yeni zemin kuralları ile biraz performans kaybetti, ancak her zaman bunu bir şekilde geri kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden araçla yeni bir denge bulmak zorundayız ama bu iyi bir yenilik oldu."