Önceki / Todt: "Yaptığı kazanın Michael üzerinde etkileri oldu" Sonraki / Brundle: "F1, şov yerine güvenliği seçti"
Formula 1 Haberler

Russell: "Red Bull bilerek yavaş görünüyor"

George Russell, Max Verstappen ve Red Bull'un bilerek yavaş göründüklerini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Russell: "Red Bull bilerek yavaş görünüyor"
Haberi dinle

Verstappen, Albert Park pistinde Mercedes pilotlarıyla start mücadelesi sırasında çok fazla zorlamak istemediğini çünkü hızlı bir araçları olduğunu ve bir iki sıra kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını düşündüğünü açıkladı.

Russell'ın mücadelesi güvenlik aracında pite girmesi sebebiyle sonlanırken, Verstappen ilk yeniden startın ardından DRS açıldığında Lewis Hamilton'ı hızla geçti ve geçiş sonrasında hemen fark açtı.

Russell'a göre Verstappen bunları RB19'unu çok fazla zorlamadan yaptı çünkü bunu ihtiyacı yoktu ve takımın istediği bu değildi.

Mercedes pilotu BBC'nin Chequered Flag podcast'i aracılığıyla, "Bilerek yavaş görünüyorlar." 

"Bence tam potansiyellerini göstermek istemiyorlar çünkü ne kadar hızlı görünürlerse, spor onları bir şekilde geride tutmaya çalışacak."

"Bence gerçekçi olmak gerekirse, gridin geri kalanına göre muhtemelen 0.7 avantaja sahipler."

"Şu anda hız farkının nasıl göründüğünü bilmiyorum ama ne Max ne de Red Bull aracı zorlamak istemiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Ama adil olmak gerekirse gerçekten harika bir iş çıkardılar. Bunu bir kenara bırakamayız ve biz de kendimizi geliştirmeliyiz." dedi.

Verstappen yarışta galibiyeti elde etse de Red Bull bu sezon ilk kez 1-2. sırayı elde edemedi çünkü Sergio Perez sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından pit yolundan başlayarak ancak 5. sıraya yükselebildi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko bunun rakiplerinin arayı kapatmaya başladığının bir işareti olduğunu söylüyor.

Sky Deutschland'a konuşan Marko, "Küçük bir şey yolunda gitmediğinde ne kadar yakın olduğumuzu görebiliyorsunuz çünkü her zaman, her şey yolunda gittiğinde üstünlüğe sahip olduğumuz söyleniyor."

"Rakiplerimiz Aston Martin, Ferrari ve Mercedes bazı kazanımlar elde etti." dedi.

Buna rağmen Red Bull, üç yarışın ardından elde ettiği 123 puanla Takımlar Şampiyonası'nda en yakın rakibinin neredeyse iki katı puana sahip. Aston Martin 65 puanla ikinci sırada yer alırken Mercedes 56 puanda.

paylaşım
yorumlar

Todt: "Yaptığı kazanın Michael üzerinde etkileri oldu"

Brundle: "F1, şov yerine güvenliği seçti"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

Formula 1
Avustralya GP

Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı" Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

Formula 1
Avustralya GP

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli" Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

Red Bull, DRS kullanırken tur başına 0.3 saniye kazanıyor!

Red Bull, DRS kullanırken tur başına 0.3 saniye kazanıyor!

Formula 1

Red Bull, DRS kullanırken tur başına 0.3 saniye kazanıyor! Red Bull, DRS kullanırken tur başına 0.3 saniye kazanıyor!

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: "Yarışı kazanacağımızı düşünüyordum"

Russell: "Yarışı kazanacağımızı düşünüyordum"

Formula 1
Avustralya GP

Russell: "Yarışı kazanacağımızı düşünüyordum" Russell: "Yarışı kazanacağımızı düşünüyordum"

Marko: "Alonso yarışta çok güçlü olacak"

Marko: "Alonso yarışta çok güçlü olacak"

Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Alonso yarışta çok güçlü olacak" Marko: "Alonso yarışta çok güçlü olacak"

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Formula 1
Avustralya GP

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız" Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
2023 Avustralya GP: Olaylı yarışı Verstappen kazandı, podyumu Hamilton ve Alonso paylaştı!

2023 Avustralya GP: Olaylı yarışı Verstappen kazandı, podyumu Hamilton ve Alonso paylaştı!

Formula 1
Avustralya GP

2023 Avustralya GP: Olaylı yarışı Verstappen kazandı, podyumu Hamilton ve Alonso paylaştı! 2023 Avustralya GP: Olaylı yarışı Verstappen kazandı, podyumu Hamilton ve Alonso paylaştı!

Marko: "Perez, Avustralya GP'sini puanla bitirirse mutlu olmalıyız"

Marko: "Perez, Avustralya GP'sini puanla bitirirse mutlu olmalıyız"

Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Perez, Avustralya GP'sini puanla bitirirse mutlu olmalıyız" Marko: "Perez, Avustralya GP'sini puanla bitirirse mutlu olmalıyız"

Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız"

Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız"

Formula 1
Avustralya GP

Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız" Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız"

Son Haberler

Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı" Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

DTM DTM

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm"

Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm"

MGP MotoGP
Arjantin GP

Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm" Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm"

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli" Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.