Russell: "Red Bull bilerek yavaş görünüyor"

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Verstappen, Albert Park pistinde Mercedes pilotlarıyla start mücadelesi sırasında çok fazla zorlamak istemediğini çünkü hızlı bir araçları olduğunu ve bir iki sıra kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını düşündüğünü açıkladı.

Russell'ın mücadelesi güvenlik aracında pite girmesi sebebiyle sonlanırken, Verstappen ilk yeniden startın ardından DRS açıldığında Lewis Hamilton'ı hızla geçti ve geçiş sonrasında hemen fark açtı.

Russell'a göre Verstappen bunları RB19'unu çok fazla zorlamadan yaptı çünkü bunu ihtiyacı yoktu ve takımın istediği bu değildi.

Mercedes pilotu BBC'nin Chequered Flag podcast'i aracılığıyla, "Bilerek yavaş görünüyorlar."

"Bence tam potansiyellerini göstermek istemiyorlar çünkü ne kadar hızlı görünürlerse, spor onları bir şekilde geride tutmaya çalışacak."

"Bence gerçekçi olmak gerekirse, gridin geri kalanına göre muhtemelen 0.7 avantaja sahipler."

"Şu anda hız farkının nasıl göründüğünü bilmiyorum ama ne Max ne de Red Bull aracı zorlamak istemiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Ama adil olmak gerekirse gerçekten harika bir iş çıkardılar. Bunu bir kenara bırakamayız ve biz de kendimizi geliştirmeliyiz." dedi.

Verstappen yarışta galibiyeti elde etse de Red Bull bu sezon ilk kez 1-2. sırayı elde edemedi çünkü Sergio Perez sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından pit yolundan başlayarak ancak 5. sıraya yükselebildi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko bunun rakiplerinin arayı kapatmaya başladığının bir işareti olduğunu söylüyor.

Sky Deutschland'a konuşan Marko, "Küçük bir şey yolunda gitmediğinde ne kadar yakın olduğumuzu görebiliyorsunuz çünkü her zaman, her şey yolunda gittiğinde üstünlüğe sahip olduğumuz söyleniyor."

"Rakiplerimiz Aston Martin, Ferrari ve Mercedes bazı kazanımlar elde etti." dedi.

Buna rağmen Red Bull, üç yarışın ardından elde ettiği 123 puanla Takımlar Şampiyonası'nda en yakın rakibinin neredeyse iki katı puana sahip. Aston Martin 65 puanla ikinci sırada yer alırken Mercedes 56 puanda.