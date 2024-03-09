Russell: "Rakiplerimiz hızlanmıyor, biz yavaşlıyoruz"
George Russell, 2024 Suudi Arabistan Grand Prix'sini altıncı sırada tamamlamasının ardından yarış hafta sonlarında rakip takımların hızlanmasından ziyade Mercedes'in yavaşladığına inanıyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Andy Hone / Motorsport Images
Russell, Cidde sokak pistindeki ikinci antrenman seansında W15 ile en hızlı ikinci isim olurken, sıralama turlarında yedinci sırada yer aldı ancak 50 turluk yarış boyunca sadece bir pozisyon kazanabildi.
Yarışın ardından Russell, "Hâlâ bu aracı anlamaya çalışıyoruz çünkü son iki hafta sonunda gerçek performansımızı gösterdik."
"İlk ve ikinci antrenman seansında üst sıralardaydık ancak sonra her iki hafta sonunda da hızımız düştü."
"Rakiplerimiz hızlanmadı; biz yavaşladık. Dolayısıyla bunun nedenini anlamamız gerekiyor." dedi.
Russell Suudi Arabistan'da çizgiyi, kazanan Max Verstappen'in neredeyse 40 saniye gerisinde geçerken, Sergio Perez ve Charles Leclerc podyumu tamamladı.
Russell ve Hamilton hafta sonu boyunca araçlarının zıplamasından şikayetçi oldular, ancak Russell W15'teki sorunların daha yaygın olduğunu düşünüyor.
Autosport/Motorsport.com tarafından performans düşüşünün birincil nedeni sorulduğunda Russell, "Bunun zıplamadan daha fazlası olduğunu düşünüyorum."
"Bugünlerde her şey çok karmaşık, bu araçlar çok karmaşık. Lastikler de aynı şekilde. Bu yüzden şu anda cevaplara sahip değilim." şeklinde konuştu.
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