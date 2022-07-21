Russell: "Rakiplerimiz gelişim yaparken 'tuzağa' düşebilirler"

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Mercedes, W13 ile son haftalarda ilerleme kaydetti ve Russell, artık yarış galibiyeti için mücadele etmeyi düşünebileceklerine inanıyor. Genç pilot, bütün bu sıkı çalışmalarının uzun vadede faydalı olacağı görüşünde.

Russell, Motorsport.com'a, "Sezonun ikinci yarısında galibiyetler için mücadele edeceğimize gerçekten inanıyorum."

"Şu anda muhteşem bir ilerleme kaydediyoruz. Takım olarak iyimser olabileceğimiz birçok şey var ve takım içerisinde, farkı kapatmak için her zaman çok fazla motivasyon ve hırs var."

"Yılın başındaki sıkıntıların, gelecek yıl meyvelerini vereceğini düşünüyorum çünkü diğer takımlar bizim yaşadığımız problemlerle karşılaşmadılar."

"Daha sonra gelişim sürecinde bu tuzaklara düşebilirler. Yani kesinlikle iyimser olacağımız çok fazla şey var." dedi.

Perşembe günü Paul Ricard'da konuşan Lewis Hamilton, W13 ile yaşadıkları sıkıntıların Mercedes'i "güçlendirdiğini" ve bu yüzden ileride daha iyi bir araca sahip olduklarında, kendilerinin de daha iyi olacaklarını söyledi.

Russell, Brackley merkezli takımın bu yılın sıkıntılarından çok fazla şey öğrendiğini söyledi.

Russell, "Kesinlikle. Bence her şey pürüzsüz ilerliyorken hayat her zaman daha kolay olur."

"Hızlı bir aracınız olduğunda bazı şeyler yanlış olur ve küçük detaylardan endişe etmeniz gerekmez çünkü kazanıyorken, her şeyin harika olduğunu düşünürsünüz."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Williams'takiler, 2014 yılında Q1'in başında daha yüksek güç modunu dahi kullanmadıkları ve motor koruyarak doğruca geçtikleri zamanlara dair benzer bir şey söylediler. Bazı küçük hatalar yapabiliyorsunuz ve bu hiçbir şeyle sonuçlanmıyor çünkü yine de kazanıyorsunuz."

"Fakat şimdi ise öndekilerin 0.4 saniye içerisinde olmak için her şeyi yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz."

"Hiç şüphesiz bunun bizi daha güçlü bir takım ve daha güçlü bir sürücü yapacağını düşünüyorum. Fakat diğer bir yandan Ferrari ve Red Bull bunu sekiz yıldır yaşıyor. Yani bu iki türlü de geçerli." dedi.

Russell, takımın artık eskiye kıyasla W13'le daha iyi baş edebildiğine emin.

Russell, "Takım olarak muhtemelen son yarışlarda ilk kez gerçekten aracı anladık ve daha fazla performans getirmek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Fakat sezonun ilk altı yarışına baktığımızda, sorunların ne olduğunu hâlâ anlarken neredeyse deneme ve yanılmayla geçmişti."

"Ayrıca net bir yönde gitmiyorduk veya takım olarak gitmemiz gereken yönü bilmiyorduk. Şimdi ise en azından takip edeceğimiz bir yolumuz olduğuna oldukça eminiz."

"Bunu gerçekten performansa çevirip çeviremeyeceğimiz başka bir faktör ama en azından net bir yöne sahip olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.