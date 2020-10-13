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Formula 1 / Son dakika

Russell, Raikkonen'le kazası için kötü düşüncelere sahip değil

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Russell, Raikkonen'le kazası için kötü düşüncelere sahip değil
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Williams pilotu George Russell, Eifel GP'de yarış dışı kalmasına neden olan Kimi Raikkonen'e karşı kötü hislerinin olmadığını söyledi.

Russell, Alfa Romeo'dan Raikkonen ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel'le mücadele ederken ilk virajda lastiklerini kilitleyerek üstüne doğru kayan Raikkonen'in temasıyla havalandı.

Russell, aracı yere indikten sonra devam etmek istese de süspansiyon sorunu nedeniyle aracını kenara çekti ve yarışa veda etti.

Russell, yarış dışı kalmasaydı puan alabileceğini ancak buna rağmen Raikkonen'e karşı kötü duygularının olmadığını söyledi.

George Russell, Williams Racing

George Russell, Williams Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 with Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 and George Russell, Williams FW43 crashing

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 with Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 and George Russell, Williams FW43 crashing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Russell, "Açıkçası sinir bozucuydu. Şikanda Sebastian'ı geçmiştim ancak çıkışında atağa kalktı. Televizyonda bunun görüntülendiğini sanmıyorum ancak bu sayede DRS kullanabildi."

"Kimi arkadaydı, ben dışarıdaydım. Oldukça fazla yer bıraktım ancak Kimi, Sebastian'ın arkasında lastikleri kilitledi ve arkayı kaybetti."

"Bazen yarışlarda böyle şeyler olur. Hepimiz zorluyoruz, bazen kolay olmuyor ancak araç iyi hissettirdiği ve yarış iyi gittiği için hayal kırıklığı yaşadım. Puan kazanabilirdim. Ne yazık ki şu anda her şey bizim aleyhimize."

"F1 aracıyla birilerini takip ederken lastikleri kilitlemek çok kolay. Bu yüzden kilitlediğini, genişten döndüğünü, aracının arkadan kaydığını ve bana vurduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden kötü hislere sahip değilim. Yarış bu. Ancak tabii ki benim açımdan sinir bozucuydu." dedi.

 

Williams bu sene henüz hiç puan kazanamazken, Russell'ın çoğu zaman mücadele ettiği ve geride bıraktığı Alfa Romeo ve Haas pilotları Eifel GP'de puan aldılar.

Motorsport.com'un kaçan fırsatı sorması üzerine Russell, "Dürüst olmam gerekirse, ben gerçekçiyim. Açıkçası bir iki puan kazanmak güzel olurdu çünkü aracımız yeteri kadar hızlı değil. Araca performans getirmek için sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Bu tür olaylara bakmak değil, sürekli olarak puan kazanabileceğimiz durumda olmak istiyoruz."

"Şu anda bulunduğumuz durum bu. Haas ve Alfa için işler bu yarışta iyi gitti. Onlar bizden daha hızlı değiller. Şahsen onların bizden daha iyi bir şey yaptıklarını düşünmüyorum."

"Bu özel fırsatlarda işler onların lehine gitti. Bizim için ise gitmedi. Bizim de gerçekten iyi olduğumuz ve yükseklerde tamamladığımız yarışlar oldu. Ancak o yarışlarda orta grup araçlarına bir şey olmadı. Puan kazanmakla kazanmamak arasındaki fark bu."

"Bu açıdan kötü oldu. Dediğim gibi, yarış takımı olarak biz üstümüze düşen işleri gerçekten iyi yaptık. Paketten maksimumu alıyoruz. Bu pozisyonlarda daha sık mücadele edebilmemiz için, araca daha fazla yere basma gücü eklenmesi gerekiyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Kimi Raikkonen
Editör Adam Cooper

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