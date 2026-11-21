Formula 1 Las Vegas GP
Russell: "Q3'ün son bölümü çılgıncaydı!"
Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan George Russell, seansın son bölümünde hava koridorunun belirleyici olduğunu söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 21 Kas 2026 05:28
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images
George Russell, Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlasa da takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin grid cezasıyla yarışa ilk çizgiden başlayacak.
Seansın ardından konuşan Russell, pole pozisyonunu hedeflediğini ancak elde ettikleri performansın kendisini tatmin ettiğini söyledi.
Russell, "Genel olarak oldukça sağlam bir seans ve iyi bir gün geçirdik."
"Pole pozisyonunu hedefliyordum ancak birkaç hafta önce Meksika'da ilk çizgide yer aldığım performansa kıyasla bugünkü performansımızdan daha memnunum."
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Manuel Eletto
"Hızlı tur öncesindeki hazırlık turunun zamanlamasını doğru ayarlamak ve hava koridorunu yakalamak gerçekten çok önemliydi. Son bölüm gerçekten çılgıncaydı, Monza'da yaşananlara çok benziyordu." dedi.
Russell, takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin de sıralama turlarında oldukça iyi bir performans sergilediğini belirtti.
"Kimi harika bir iş çıkardı. Muhtemelen bu kadar yakın olmanın işlerin pek de iyi gitmemesine yol açacağını düşünüyordu ama onun için her şey oldukça iyi sonuçlandı."
"Ancak ne yazık ki aldığı ceza nedeniyle yarışa ikinci sıradan başlayacak. Dolayısıyla her şey mümkün."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Verstappen mutlu: "Çok iyi bir seans geçirdik"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP sıralama
MotoGP
MotoGP
Portekiz GP
1 dk
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP sıralama
Norris: "Düzlüklerde berbatız!"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Norris: "Düzlüklerde berbatız!"
Resmi: KTM sürücüsü Vinales, Portekiz'de yarışmayacak
MotoGP
MotoGP
Portekiz GP
1 s
Resmi: KTM sürücüsü Vinales, Portekiz'de yarışmayacak
Daha fazlası
George Russell
Wolff: "Russell gibi bir pilotumuz olmasaydı Antonelli riskini alamazdık"
Formula 1
Formula 1 7 g
Wolff: "Russell gibi bir pilotumuz olmasaydı Antonelli riskini alamazdık"
Mercedes: "Brezilya'daki sorunlara lastik sıcaklıkları sebep oldu"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
8 g
Mercedes: "Brezilya'daki sorunlara lastik sıcaklıkları sebep oldu"
Russell'dan Wolff'e övgü: "Zor zamanlarda bile kimseyi işten çıkarmadı"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
9 g
Russell'dan Wolff'e övgü: "Zor zamanlarda bile kimseyi işten çıkarmadı"
Daha fazlası
Mercedes
Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
4 s
Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"
Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 g
Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?
Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
2 g
Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"
Son Haberler
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP sıralama
MotoGP
MGP MotoGP
Portekiz GP
1 dk
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP sıralama
Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
47 dk
Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"
Verstappen 26 farklı pistte pole pozisyonu kazandı: Rekor hâlâ Hamilton'da
Formula 1
F1 Formula 1 51 dk
Verstappen 26 farklı pistte pole pozisyonu kazandı: Rekor hâlâ Hamilton'da
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP 2. antrenman
MotoGP
MGP MotoGP
Portekiz GP
2 s
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP 2. antrenman
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol