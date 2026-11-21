Formula 1 Las Vegas GP

Russell: "Q3'ün son bölümü çılgıncaydı!"

Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan George Russell, seansın son bölümünde hava koridorunun belirleyici olduğunu söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 05:28

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

George Russell, Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlasa da takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin grid cezasıyla yarışa ilk çizgiden başlayacak.

Seansın ardından konuşan Russell, pole pozisyonunu hedeflediğini ancak elde ettikleri performansın kendisini tatmin ettiğini söyledi.

Russell, "Genel olarak oldukça sağlam bir seans ve iyi bir gün geçirdik."

"Pole pozisyonunu hedefliyordum ancak birkaç hafta önce Meksika'da ilk çizgide yer aldığım performansa kıyasla bugünkü performansımızdan daha memnunum."

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto

"Hızlı tur öncesindeki hazırlık turunun zamanlamasını doğru ayarlamak ve hava koridorunu yakalamak gerçekten çok önemliydi. Son bölüm gerçekten çılgıncaydı, Monza'da yaşananlara çok benziyordu." dedi.

Russell, takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin de sıralama turlarında oldukça iyi bir performans sergilediğini belirtti.

"Kimi harika bir iş çıkardı. Muhtemelen bu kadar yakın olmanın işlerin pek de iyi gitmemesine yol açacağını düşünüyordu ama onun için her şey oldukça iyi sonuçlandı."

"Ancak ne yazık ki aldığı ceza nedeniyle yarışa ikinci sıradan başlayacak. Dolayısıyla her şey mümkün."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Verstappen mutlu: "Çok iyi bir seans geçirdik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP sıralama



MotoGP



MotoGP



Portekiz GP



1 dk



Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP sıralama





Norris: "Düzlüklerde berbatız!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Norris: "Düzlüklerde berbatız!"





Resmi: KTM sürücüsü Vinales, Portekiz'de yarışmayacak



MotoGP



MotoGP



Portekiz GP



1 s



Resmi: KTM sürücüsü Vinales, Portekiz'de yarışmayacak

Daha fazlası

George Russell





Wolff: "Russell gibi bir pilotumuz olmasaydı Antonelli riskini alamazdık"



Formula 1



Formula 1 7 g



Wolff: "Russell gibi bir pilotumuz olmasaydı Antonelli riskini alamazdık"





Mercedes: "Brezilya'daki sorunlara lastik sıcaklıkları sebep oldu"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



8 g



Mercedes: "Brezilya'daki sorunlara lastik sıcaklıkları sebep oldu"





Russell'dan Wolff'e övgü: "Zor zamanlarda bile kimseyi işten çıkarmadı"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



9 g



Russell'dan Wolff'e övgü: "Zor zamanlarda bile kimseyi işten çıkarmadı"

Daha fazlası

Mercedes





Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 s



Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"





Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?





Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 g



Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"

Son Haberler





Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP sıralama



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



1 dk



Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP sıralama





Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



47 dk



Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"





Verstappen 26 farklı pistte pole pozisyonu kazandı: Rekor hâlâ Hamilton'da



Formula 1



F1 Formula 1 51 dk



Verstappen 26 farklı pistte pole pozisyonu kazandı: Rekor hâlâ Hamilton'da





Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP 2. antrenman



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



2 s



Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP 2. antrenman

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol