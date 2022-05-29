Russell, Q3'te bariyerlere dokunduktan sonra "ateşle oynamış"

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Russell, sıralama seansında Yüzme Havuzundaki şikana girerken bariyerlere temas etti.

Bu temas, Q3'ün sonlarına doğru, Sergio Perez ve Carlos Sainz kazasıyla kırmızı bayrak çıkmadan hemen önce yaşandı. Russell, problem olmadan tura devam edebilmesine şaşırdığını söyledi.

Russell, Motorsport.com'a, "En hızlı turumda, tünelden sonra solumdaki duvara çarptım."

"Bu etkileyiciydi, direksiyon kilitlendi ve salıncak kolunun eğildiğini görebilirdiniz ama bir şekilde bir arada tutmayı başardım."

"Turu bitirmeyi başardım ve her şey tek parça gibiydi. Muhtemelen toe açılarını kontrol edip göreceğiz. Duvara temas edip bundan hasar almadan kurtulmak ateşle oynamak gibi. Kendinize 'Bunu nasıl başardım bilmiyorum.' diyorsunuz." dedi.

Biraz boşluk bırakıp bırakamayacağı sorulan İngiliz şunları ekledi: "Biraz tur zamanı eklerdi ama bu biraz risk ve ödül meselesi. Biraz boşluk bırakırsanız kaybedersiniz. Bu, 14 virajdan biri."

Russell, sıralama sonucunu büyütmedi ve aracın İspanya'daki kadar rekabetçi olmadığını söyledi.

"Altıncılık kutlanacak bir sonuç değil."

"Fakat objektif olarak bakarsak, daha yukarıda olmamız için bir sebep yoktu. Aracın esnekliğinde gerçekten zorlandık, bu hafta sonu gerçekten çok sert."

"Barselona'da düzlüklerdeki hızımız ve yüksek hızlı virajlar bizim güçlü yanlarımızdı. Monako'da bunlar yok. Turumdan gerçekten memnundum."

"Kırmızı bayrak çıktı ama yine de Lewis'ten ve Fernando'dan 0.4 saniye daha hızlıydım. Umut vaat ediciydi."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, Monako'nun caddelerinde W13'le mücadele etmenin zor olduğunu söyledi.

"Pole için olmasa bile burada sürmek heyecan verici. Fakat daha iyiye gittiğimizi düşünürken, eve altıncılık getirmek bizim için biraz zor."

"Bu tecrübe ettiğim en zor Monako hafta sonu. Son zamanlarda sürmesi en zor araçlardan birindeyim. Bence kimse için kolay değil. Bu, eski nesil araçlara kıyasla daha kötü."

"Fakat daha üstün olan bazı takımlar var. Ferrari tümseklerde çok iyi görünüyor. Imola'da kerbleri eziyorlardı. Bence bu pistler yarar sağlıyor."

Russell, pazar günü ıslak zeminde yarışmayı umuyor.

"Bence yağış istemeyen sadece iki kişi var ve onlar da ön çizgidekiler. Kimse geçiş veya ıslak zemin lastiklerini bilmiyor, onlarda çok fazla tur atmadık."

"Lastikler tüm yarış gidebilir, sadece 15-20 tur gidebilir ve bu da bize fırsat sağlar. Bu yüzden altıncılık en iyi yer olmasa bile, böyle bir günde kötü olmayabilir."

Russell, W13'ü Monako yarışında sürmenin fiziksel zorlukları hakkında şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse hoş olmayacak. Birinci antrenmanda araç en yumuşak halinde değildi ve hem Lewis hem de benim için gerçekten zordu. Fakat bunu kabullenmeniz ve baş etmeniz gerekiyor. Yapılabilecek tek şey bu."