Russell: "Pozisyon cezası pist dışı geçişleri engelleyebilir"
George Russell, FIA'nın Formula 1 sürücülerinin pist dışına çıkma avantajını beş saniyelik bir ceza karşılığında kullanmalarını engellemenin bir yolunu bulması gerektiğini söyledi.
GPDA direktörü, olası bir çözümün ihlal edenlere zamandan ziyade pozisyonları içeren bir ceza vermek olduğunu belirtti.
Russell'ın kendisi de birçok kez pist dışına çıkmayı içeren ancak önemli bir pist pozisyonu elde eden ve standart sonuç olan beş saniye cezasını geçersiz kılma olasılığına yol açan hamleler yapmaktan suçlu bulunmuştu.
Geçtiğimiz hafta sonu COTA'daki sprintte Russell, Oscar Piastri'yi geçtikten sonra ceza aldı, ancak sonunda Pierre Gasly'ye sıra kaptırsa da sonuçta McLaren sürücüsünün arkasında kalmaktan daha iyi durumdaydı.
Sprint sonrasında Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris bu gibi durumlarda daha sert cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu.
Russell, sürücülerin bir veya daha fazla pozisyona yanaşmasının, beş saniyelik vuruşu alıp yenme isteğini ortadan kaldıracağına inanıyor.
"Süre cezalarının yarışa çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Potansiyel bir pozisyon cezası hakkında konuştuk, ki bu daha cezalandırıcı olacaktır."
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes-AMG
Russell, avantaj elde etmek için açık fırsatların olduğu çok fazla yer olmadığından, sorunun büyük ölçüde yarış pistine bağlı olduğunu vurguladı.
"Orada çakıl varsa, biri sizi dışarı doğru iterse, sonunda çakılın içinde kalırsınız. Yani aslında oraya gitmeyi planlamıyorsunuz. Oysa ben her zaman dışarıdan dolaşma niyetinde oluyorum, bana biraz yer bırakılacağını umuyorum. Eğer öyle olmazsa, bu beni biraz asfaltın üzerine doğru iter. Ve sonrasındaki sonuçlar hakkında endişeleniyorsunuz. Bu şekilde yarışmaktan hoşlanmıyorum. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Muhtemelen tüm sezon boyunca sadece üç pistte bu böyle oluyor."
"Günün sonunda hepimiz aynı kurallara göre yarışıyoruz. Ve doğal olarak, eğer Monaco'da yarışıyorsanız, limitlerin ötesine geçemezsiniz çünkü sonunda duvarın içinde kalırsınız. Japonya'da yarıştığınızda sınırı aşamazsınız çünkü sonunda çakıl taşa düşersiniz."
“Oysa burada tek sonuç biraz asfalta doğru sürmek olacak. Monza'da pitten çıktığımda, cezasız kurtulacağımı bilerek limiti aştım."
"Barselona'da da aynısı oldu. Bu şekilde cezasız kurtulmak istemezsiniz. Bu yüzden FIA'nın bundan kaçınmanın bir yolunu bulması gerekiyor."
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