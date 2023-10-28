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Russell: "Potansiyelimiz var ancak açığa çıkarmak için çok çalışmalıyız"

Mercedes pilotu George Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton gibi Meksika'daki ilk gün çalışmalarının ardından beklentilerini kontrol altında tuttu ancak performansı çıkarabilirlerse iyi olabileceklerini söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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George Russell, Mercedes F1 W14

Amerika GP hafta sonunda oldukça güçlü bir grafik çizen Mercedes pilotları, Meksika'da Cuma günün ardından daha temkinli konuştular ancak bir taraftan umutlu olduklarını dile getirdiler.

Lewis Hamilton, Cuma günkü antrenmanları 7. sırada tamamlarken takım arkadaşı George Russell 10. sırada kaldı. Genç pilot, ilk antrenman seansında aracını, bu seneki zorunluluklardan birisi olan çaylak sürücü sürüşü için Formula 2 pilotu Frederik Vesti'ye bırakmıştı.

İkinci antrenmandaki sürüşünün ardından Russell, Mercedes'in bu sefer sıralamalarda nerede olacağına dair "hiçbir fikri olmadığını" itiraf etti ancak Pazar günkü sıralamalarda ilk dörde girmeyi hedeflediğini söyledi.

Russell, "Potansiyel var ama gece boyunca yapacak çok işimiz var. Özellikle bazı beklenmedik araçlarla çok sıkı bir yarış olacak."

"İlk 10'da olmasını beklemediğimiz bazı araçlar gördük. Ancak kanıtlamamız gereken çok şey olduğunu ve bunu yapmak için de fırsatımız olduğunu düşünüyoruz."

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"Her şey lastiklerle ilgili, o zaman uzun vadede motoru, frenleri yönetiyorsunuz ve bunların lastikler üzerinde etkisi var. Pazar günü çok zorlu bir yarış olacak ve bence bu yüzden sıralama turları çok önemli olacak." dedi.

Russell'ın söylediği gibi, Cuma günkü antrenmanlarda ilk 10 sıra oldukça karışıktı ve 6 farklı takımın sürücüsü ilk 10'da kendisine yer buldu.

Takımın ne üzerinde çalışması gerektiği sorulduğunda Russell, "Daha hızlı bir yarış aracı. Muhtemelen yanlış penceredeydik. Lewis ve ben iki farklı ayardaydık ve muhtemelen ikimiz de doğru pencerede değildik, bu da bize muhtemelen ikisinin ortasının doğru yer olduğunu gösterdi."

"O an için olumsuz bir araca sahip olmak ve iyi günler geçirmemek sinir bozucu ama bu zor anlarda muhtemelen aracın daha iyi bir yerde olduğu zamanlardan daha fazla şey öğreniyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

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